Nike pierde el 78% de su valor tras cinco años de caída libre que sus críticos atribuyen a una estrategia de marketing ‘woke’

Publicado por Williams Perdomo 7 de septiembre, 2026

Nike afronta una de las mayores crisis bursátiles de su historia reciente. Las acciones de la compañía han perdido alrededor del 78% de su valor desde el máximo alcanzado en 2021, en una caída que se ha prolongado durante cinco años y que ha alimentado las críticas contra la estrategia comercial y de marketing de la empresa dirigida a promover las políticas tildadas como woke.

El retroceso también ha tenido consecuencias en los principales índices bursátiles. El S&P 100, que reúne a algunas de las compañías estadounidenses más grandes y consolidadas, anunció la salida de Nike del índice. Forbes señaló que esta decisión añade una nueva dimensión a los problemas de la compañía, después de que durante años el mercado hubiera considerado a Nike una de las grandes referencias del sector deportivo.

Entre tanto, los críticos de Nike atribuyen parte de la prolongada caída de sus acciones a una estrategia de marketing vinculada con posiciones progresistas y campañas que generaron controversia entre los consumidores.

Uno de los episodios más comentados fue la colaboración de Nike con Dylan Mulvaney, una personalidad transgénero, para promocionar productos de la línea Nike Women. La campaña recibió numerosas críticas y burlas en redes sociales.

La relación de Nike con asuntos políticos y culturales, sin embargo, había comenzado años antes. En 2018, la compañía convirtió al exjugador de la NFL Colin Kaepernick en una de las figuras centrales de una de sus campañas publicitarias. Kaepernick había protagonizado protestas durante el himno nacional estadounidense como forma de denunciar la supuesta discriminación racial.

Posteriormente, Nike retiró un modelo de calzado que incorporaba una versión de la bandera de Betsy Ross después de que Kaepernick expresara su rechazo al diseño. El exjugador consideraba que ese símbolo tenía asociaciones con una época de esclavitud y racismo.

La compañía también fue vinculada a la polémica alrededor de las denominadas 'Satan Shoes', inspiradas en una colaboración artística relacionada con el rapero Lil Nas X, aunque Nike no participó en su fabricación. La controversia terminó incluso en los tribunales.

En 2025, Nike volvió a generar comentarios en redes sociales después de incorporar a una persona no binaria descrita como 'furry' en una de sus campañas publicitarias.