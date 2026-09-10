A un año del asesinato, Tyler Robinson enfrenta juicio por la muerte de Charlie Kirk y podría ser ejecutado

Publicado por Carlos Dominguez 10 de septiembre, 2026

El juez Tony Graf dictaminó el 1 de septiembre que Tyler Robinson, de 23 años, irá a juicio por el homicidio del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en el campus de Utah Valley University. La decisión mantiene el cargo de homicidio agravado, que en Utah permite a la fiscalía pedir la pena de muerte, cadena perpetua sin libertad condicional u otras penas graves. Robinson se declaró no culpable de los siete cargos.

Por el momento, el juez solo resolvió que hay causa probable para ir a juicio y no declaró a Robinson culpable.

Los siete cargos contra Robinson

El juez Graf envió a Robinson a juicio por los siete cargos de la Fiscalía del condado de Utah: homicidio agravado (delito capital que permite pedir la pena de muerte); disparo de arma de fuego con lesiones corporales graves; dos cargos de obstrucción a la justicia; dos de manipulación de testigos; y un delito violento en presencia de un menor, falta de clase A.

La fiscalía sostiene que Robinson actuó por desacuerdo con las ideas de Kirk y que lo eligió por su notoriedad y su activismo. El juez Graf consideró que hay causa probable de que la víctima fuera seleccionada de forma deliberada, un agravante que, sumado al riesgo para otras personas en el acto, sostiene el homicidio agravado.

"Una montaña de evidencia"

Durante la audiencia preliminar, el fiscal Ryan McBride aseguró que el expediente contiene “una montaña de evidencia” que identifica a Robinson como el tirador.

Según la Fiscalía, Robinson dejó una nota bajo el teclado de su compañero de piso, Lance Twiggs, en la que escribió: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a tomarla". En mensajes posteriores, al ser preguntado por el supuesto móvil, habría respondido: "Tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar".

La acusación sostiene que Robinson disparó un rifle de alta potencia contra Kirk durante un acto al aire libre al que asistieron más de 3.000 personas. Para los fiscales, el tiro no solo causó la muerte del fundador de Turning Point USA, sino que creó un gran riesgo de muerte para otras personas presentes.

Los investigadores también recuperaron casquillos junto al arma presuntamente utilizada. Entre las inscripciones halladas figuraba la frase: "Hey Facist! Catch!", que puede traducirse como "¡Oye, fascista! ¡Atrápala!".

Twiggs declaró en un testimonio grabado, autorizado por el juez en la vista preliminar de julio y con inmunidad, que Robinson lo involucró el mismo 10 de septiembre: le mandó a mirar bajo el teclado y, por mensaje, admitió el tiroteo. Al día siguiente, según Twiggs, le dijo que era verdad y que desearía no haberlo hecho. Robinson se entregó el 11 de septiembre de 2025.

Dos familias en la misma sala

Erika Kirk, viuda de Charlie, y los padres de este asistieron a la audiencia; la familia de Robinson también. Quedaron en zonas distintas de la sala. Erika se enjugó las lágrimas al oír el fallo. Associated Press relató que la familia Kirk salió un momento mientras un fiscal describía el tiroteo. Robinson no mostró una reacción visible.

Tras la vista, la familia Kirk declaró: "La decisión de hoy, que llega casi un año después de que Charlie nos fuera arrebatado, marca un paso importante en la búsqueda de justicia de nuestra familia para él". Y añadió: "Cada paso en este proceso lleva el peso de todo lo que el asesinato de Charlie le ha quitado a su familia, especialmente a sus hijos, que crecerán sin su padre".