Caso Corie Walsh: una madre de Illinois es acusada de matar a su hijo de dos años tras hablar sobre Lindsay Clancy

Publicado por Williams Perdomo 7 de septiembre, 2026

Corie Walsh, una madre de cuatro hijos de 40 años, fue acusada de asesinato después de que su hijo Barrett Walsh, de dos años, fuera encontrado gravemente herido en el sótano de su vivienda en Frankfort, Illinois, el pasado 1 de septiembre. De acuerdo con los fiscales, la mujer también habría intentado suicidarse.

Según informó ABC News, citando una petición presentada por los fiscales para solicitar que Walsh permanezca detenida antes del juicio y obtenida por su estación en Chicago, testigos dijeron a las autoridades que la mujer se había mostrado recientemente "muy interesada" en el caso de Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts cuyo juicio por la muerte de sus tres hijos terminó la semana pasada sin un veredicto.

El documento judicial señala que Walsh estuvo hablando activamente sobre el caso de Clancy en un chat grupal con sus amigos hasta las 12:30 p. m. del 1 de septiembre, aproximadamente tres horas y media antes de que las autoridades descubrieran la escena en su vivienda.

La tarde de ese día, agentes acudieron a la casa de Walsh después de recibir una llamada de emergencia. Al llegar, encontraron a una vecina realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar al niño de dos años, quien estaba en el sótano, según los documentos judiciales.

La acusación sostiene que Walsh fue localizada posteriormente en el piso superior de la vivienda. De acuerdo con el documento, la mujer habría dicho a los agentes que había hecho daño a su hijo porque era el "diablo" y el "Anticristo".

La testigo que encontró al menor también declaró a los investigadores que había visto a Walsh haciéndose daño. Según su relato, le quitó un cuchillo y lo arrojó al fregadero. La mujer habría manifestado entonces que estaba intentando suicidarse.

Otro bebé se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos y no resultó herido, de acuerdo con la documentación judicial.

Los fiscales piden que permanezca detenida

La Fiscalía solicitó que Walsh permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Entre sus argumentos, sostiene que la mujer también realizó declaraciones relacionadas con posibles daños a sus otros tres hijos y que tenía la intención de hacerle daño a su esposo cuando regresara a casa.

El esposo se encontraba fuera del estado cuando ocurrieron los hechos, según el documento presentado ante el tribunal.

Walsh fue trasladada al Silver Cross Hospital para recibir atención médica. Su próxima audiencia está prevista para el 8 de septiembre a las 9:00 a. m., según los datos del centro de detención.

La defensa atribuye lo ocurrido a un episodio psicótico

La abogada de Walsh, Andrea Lyon, dijo en un comunicado enviado a ABC News que su clienta estaba atravesando un "episodio psicótico" cuando ocurrieron los hechos.

"Esta es una tragedia para la familia Walsh, todos ellos están de luto por la pérdida de este niño", señaló Lyon.