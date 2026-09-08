George Pataki revela una enfermedad respiratoria 25 años después de su exposición en la Zona Cero durante el 11-S

Publicado por Joaquín Núñez 7 de septiembre, 2026

George Pataki reveló que padece de una enfermedad respiratoria relacionada con su exposición al polvo tóxico en la denominada 'Zona Cero' durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. En vísperas del aniversario número 25 de los atentados terroristas, el exgobernador republicano de Nueva York habló por primera vez de su condición en una entrevista con The New York Post.

Pataki, de 81 años, gobernó el estado de Nueva York entre 1995 y 2006, siendo el último republicano en ocupar el cargo. Posteriormente, fue candidato a presidente en 2015, pero se retiró de la contienda antes del inicio de las primarias. Según le dijo al citado medio, hace cinco años fue diagnosticado con una enfermedad respiratoria que limita el flujo de aire en los pulmones.

Tras los ataques terroristas, Pataki trabajó junto al alcalde de la Ciudad de Nueva York, entonces Rudy Giuliani, para coordinar la recuperación de la zona y supervisar los planes para reconstruir el World Trade Center. En los años posteriores a los atentados, el gobernador impulsó la creación de un memorial para las víctimas, respaldó el proyecto que terminaría convirtiéndose en el One World Trade Center y promovió inversiones en transporte, turismo y actividad económica para revitalizar Lower Manhattan.

Durante los días posteriores a los atentados, el entonces gobernador Pataki visitó la 'Zona Cero' y participó en la respuesta estatal a la tragedia. El término designa el área de aproximadamente 64.000 metros cuadrados del Bajo Manhattan donde se encontraban las Torres Gemelas antes de los atentados.

En este contexto, Pataki habló por primera vez sobre su condición. “Simplemente lo veo como que soy uno de los afortunados. Ya sabes, 25 años después, me siento muy bien. Tengo algunas secuelas leves de aquella época. Pero, en comparación con tantos otros, me considero muy afortunado”, le dijo el exgobernador al NYP.

Según explicó el citado medio, la enfermedad está relacionada con el polvo tóxico y las partículas finas que llenaron el aire en el sur de Manhattan’ tras el derrumbe de las torres.