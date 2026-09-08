El Niño fuerte y el mapa de nieve: qué estados pueden verse más blancos este invierno

Publicado por Carlos Dominguez 8 de septiembre, 2026

El rápido fortalecimiento de El Niño está reconfigurando las probabilidades del invierno. La NOAA advierte de una posibilidad superior al 90% de un evento "muy fuerte" este otoño e invierno, y de un 69% de que octubre a diciembre supere la intensidad de los registrados desde 1950.

Qué dice la NOAA: un evento que ya es "muy fuerte"

El Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA explica en su diagnóstico del 13 de agosto que El Niño se ha intensificado en el último mes, con anomalías de temperatura de la superficie del mar superiores a +3,6 °F en el Pacífico ecuatorial oriental.

En julio el Pacífico ecuatorial ya estaba claramente más cálido de lo normal: unos 2,5 °F por encima de la media en la zona que usa NOAA para declarar El Niño, 3,1 °F un poco más al este y 5,2 °F frente a las costas de Sudamérica. Además, las temperaturas subsuperficiales mostraron anomalías significativas (hasta +18 °F en profundidad), reflejando una termoclina más profunda de lo normal.

La outlook oficial del CPC, que integra múltiples modelos, indica que El Niño seguirá fortaleciéndose hasta final de año. Durante octubre-diciembre hay un 69% de probabilidad de un evento histórico (superior a +4,5 °F en el índice RONI trimestral). La NOAA subraya que, con un evento de esta magnitud, aumentan las chances de impactos típicos de El Niño, aunque no están garantizados.

Por qué importa para la nieve: el chorro se desplaza al sur

El Niño empuja el chorro del Pacífico más al sur, activando una trayectoria de tormentas más húmeda en la mitad meridional del país. Históricamente, los inviernos de El Niño moderado a fuerte tienden a producir más precipitación y, en cotas altas, más nieve en partes del sur y el centro de la cadena rocosa y el suroeste.

La meteoróloga Crystal Egger, presidenta de Monarch Weather Consulting, señala a Newsweek que estados como California, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona podrían registrar nevadas por encima de la media en los próximos meses, especialmente en elevaciones altas. “Históricamente, los inviernos fuertes de El Niño favorecen una trayectoria más húmeda en el sur de EEUU. Eso puede traducirse en nieve por encima de la media en partes del sur y centro de las Rocosas y las zonas altas del Suroeste”, explica.

Este aumento de nieve en montaña es clave: el manto nivoso actúa como reservorio natural, liberando agua en primavera y verano. “Este año, la necesidad de nieve en montaña es particularmente importante. Gran parte del Oeste arranca un año hidrológico muy seco, así que construir ese manto será crítico para los suministros de agua y la sequía hacia 2027”, añade Egger.

La outlook estacional de la NOAA favorece precipitación por encima de la normal en gran parte de California, el Suroeste y la franja sur, con más del 50% de probabilidad de precipitación superior a la media en zonas de la costa californiana y el sur de Arizona durante partes del invierno.

El otro lado: Norte más cálido y menos oportunidades de nieve

El mismo patrón que carga de humedad el sur suele dejar al norte más templado. La outlook de invierno de la NOAA favorece temperaturas por encima de la normal en gran parte de la franja norte, con probabilidades superiores al 50% desde el Pacífico Noroeste hasta el Noreste entre diciembre y febrero.

Egger advierte que esas condiciones más cálidas reducen las oportunidades de que la precipitación caiga en forma de nieve. “El reverso es que El Niño típicamente favorece condiciones más cálidas en la franja norte de EEUU, incluyendo partes del Pacífico Noroeste, el norte de las Rocosas y el Alto Medio Oeste”, dice.