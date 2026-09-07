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Patrick Clancy, tras el juicio nulo: otro proceso por la muerte de sus hijos sería "extraordinariamente doloroso"

"Patrick Clancy agradece al tribunal y a los miembros del jurado su arduo trabajo, su compromiso y su perseverancia", dijo Meier en nombre del padre. "La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y para lo que nunca habrá cierre".

Lindsay Clancy mira al jurado en medio de la audiencia tras el asesinato de sus hijos (Archivo)

Lindsay Clancy mira al jurado en medio de la audiencia tras el asesinato de sus hijos (Archivo)AFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

El padre de los tres niños asesinados en Duxbury, Massachusetts, emitió un comunicado después de que un juez declarara el juicio nulo en el caso contra su exesposa, Lindsay Clancy. Su abogado advirtió que un nuevo proceso le obligaría a "revivir esta tragedia".

"Nunca habrá Cierre"

El abogado David Meier remitió el escrito, recogido por The Boston Globe. El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, había declarado el viernes el juicio nulo porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime.

"Patrick Clancy agradece al tribunal y a los miembros del jurado su arduo trabajo, su compromiso y su perseverancia", dijo Meier en nombre del padre. "La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y para lo que nunca habrá cierre".

El comunicado subraya el impacto emocional que supondría enfrentar otro juicio. "La perspectiva de revivir esta tragedia a través de otro juicio es extraordinariamente dolorosa: para Patrick, para su familia y para todos nosotros", añadió Meier.

Los cargos y la defensa por salud mental

Clancy se enfrenta a tres cargos de asesinato en primer grado. La acusada ha reconocido haber causado las muertes de sus hijos en el sótano de la casa familiar, pero se ha declarado no culpable y su defensa sostiene que sufrió psicosis posparto, que según sus abogados le habría impedido comprender el carácter ilícito de sus actos.

Los fiscales, por su parte, mantuvieron que hubo planificación y que la acusada conservó capacidad para realizar actividades cotidianas el día de los hechos, por lo que consideran que debe responder penalmente por los homicidios.

​La declaración de juicio nulo no equivale a una absolución ni elimina los cargos pendientes contra Clancy. La Fiscalía del condado de Plymouth deberá decidir ahora si solicita un nuevo juicio. Una audiencia de estado está programada para el 29 de septiembre, cuando se esperan más detalles sobre los próximos pasos procesales.

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