Patrick Clancy, tras el juicio nulo: otro proceso por la muerte de sus hijos sería "extraordinariamente doloroso"
"Patrick Clancy agradece al tribunal y a los miembros del jurado su arduo trabajo, su compromiso y su perseverancia", dijo Meier en nombre del padre. "La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y para lo que nunca habrá cierre".
El padre de los tres niños asesinados en Duxbury, Massachusetts, emitió un comunicado después de que un juez declarara el juicio nulo en el caso contra su exesposa, Lindsay Clancy. Su abogado advirtió que un nuevo proceso le obligaría a "revivir esta tragedia".
"Nunca habrá Cierre"
El abogado David Meier remitió el escrito, recogido por The Boston Globe. El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, había declarado el viernes el juicio nulo porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime.
Sociedad
Sin veredicto en el caso Lindsay Clancy: el juez declara juicio nulo
Diane Hernández
"Patrick Clancy agradece al tribunal y a los miembros del jurado su arduo trabajo, su compromiso y su perseverancia", dijo Meier en nombre del padre. "La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y para lo que nunca habrá cierre".
El comunicado subraya el impacto emocional que supondría enfrentar otro juicio. "La perspectiva de revivir esta tragedia a través de otro juicio es extraordinariamente dolorosa: para Patrick, para su familia y para todos nosotros", añadió Meier.
Los cargos y la defensa por salud mental
Los fiscales, por su parte, mantuvieron que hubo planificación y que la acusada conservó capacidad para realizar actividades cotidianas el día de los hechos, por lo que consideran que debe responder penalmente por los homicidios.
La declaración de juicio nulo no equivale a una absolución ni elimina los cargos pendientes contra Clancy. La Fiscalía del condado de Plymouth deberá decidir ahora si solicita un nuevo juicio. Una audiencia de estado está programada para el 29 de septiembre, cuando se esperan más detalles sobre los próximos pasos procesales.