Patrick Clancy, tras el juicio nulo: otro proceso por la muerte de sus hijos sería "extraordinariamente doloroso"

Publicado por Carlos Dominguez 7 de septiembre, 2026

El padre de los tres niños asesinados en Duxbury, Massachusetts, emitió un comunicado después de que un juez declarara el juicio nulo en el caso contra su exesposa, Lindsay Clancy. Su abogado advirtió que un nuevo proceso le obligaría a "revivir esta tragedia".

"Nunca habrá Cierre"

El abogado David Meier remitió el escrito, recogido por The Boston Globe. El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, había declarado el viernes el juicio nulo porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime.

"Patrick Clancy agradece al tribunal y a los miembros del jurado su arduo trabajo, su compromiso y su perseverancia", dijo Meier en nombre del padre. "La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y para lo que nunca habrá cierre".

El comunicado subraya el impacto emocional que supondría enfrentar otro juicio. "La perspectiva de revivir esta tragedia a través de otro juicio es extraordinariamente dolorosa: para Patrick, para su familia y para todos nosotros", añadió Meier.