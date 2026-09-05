“Ya no es lo que era”: Trump resta importancia al estrecho de Ormuz y destaca las nuevas rutas que podrían cambiar el transporte mundial de petróleo

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este viernes en la Casa Blanca que la importancia estratégica del estrecho de Ormuz podría disminuir a medida que surjan nuevos oleoductos y rutas de transporte terrestre en Medio Oriente. Durante una conversación con periodistas, el mandatario republicano señaló los esfuerzos que se están llevando a cabo para crear alternativas a este importante punto de estrangulamiento marítimo. “Se están creando muchas alternativas al estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz ya no es lo que era”, afirmó Trump.

Según explicó Trump, en este momento se están desarrollando varios proyectos de oleoductos en la región que podrían permitir que el petróleo crudo llegue a los mercados internacionales sin pasar por el estrecho, el cual se ha visto gravemente afectado desde el inicio de los conflictos armados con Irán hace siete meses. De igual forma, el presidente destacó una ruta terrestre que atraviesa Siria y afirmó que los camiones ya la están utilizando para transportar petróleo.

Las declaraciones del mandatario republicano se producen mientras los gobiernos de la región y las empresas energéticas estudian cada vez más alternativas para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz, en medio de las persistentes tensiones con Teherán. Un análisis publicado recientemente por el Jerusalem Post identificó a Siria como un posible futuro corredor energético que conectaría las zonas productoras de petróleo de la región con el Mediterráneo. El informe señaló que gobiernos y empresas energéticas internacionales están analizando rutas que podrían convertirse en una alternativa al transporte de crudo a través de Ormuz.

Uno de los proyectos que está siendo considerado es una propuesta de Irak para construir un oleoducto que atraviese Siria y llegue posteriormente al Mediterráneo. Citando a la agencia de noticias Reuters, el informe estimó que el proyecto propuesto podría tardar aproximadamente cuatro años en completarse y tener un costo de al menos 15.000 millones de dólares.

El proyecto también habría recibido un respaldo preliminar para realizar estudios de viabilidad por parte de un consorcio energético, lo que refleja el posible interés de grandes compañías internacionales en desarrollar infraestructura alternativa para transportar petróleo de Medio Oriente.