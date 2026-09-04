Julio Iglesias vuelve ante la justicia: dos exempleadas presentan una nueva querella por presunta agresión sexual

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2026

Dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una nueva querella en España contra el cantante por presuntas agresiones sexuales, explotación laboral y otros delitos relacionados con las condiciones en las que aseguran haber trabajado en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.

La acción judicial fue presentada el 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, según informó este viernes Women’s Link Worldwide, organización que acompaña legalmente a las dos mujeres, aseguró la AFP.

Las denunciantes, identificadas públicamente mediante los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, solicitan que la justicia española investigue unos hechos que sitúan en 2021, cuando trabajaban en residencias de Iglesias en ambos países, comunicó la agencia de noticias.

Según Women’s Link, la querella sostiene que el cantante habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades en un ambiente de “intimidación constante”. Las exempleadas denuncian presuntas situaciones continuadas de acoso y agresiones sexuales, además de condiciones laborales que califican de forzadas y degradantes.

De la primera denuncia a una nueva querella

Las mismas mujeres ya habían acudido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a comienzos de 2026.

En aquella denuncia aseguraron haber sufrido distintas formas de violencia sexual, psicológica, física y económica entre enero y octubre de 2021. También denunciaron jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, ausencia de días de descanso y otras restricciones mientras trabajaban para el artista, de acuerdo con Women’s Link.

La Fiscalía terminó archivando aquellas diligencias al considerar que la justicia española carecía de competencia para investigar unos hechos presuntamente ocurridos fuera del territorio nacional.

Sin embargo, al cerrar el expediente, la Fiscalía indicó que esa decisión no impedía a las mujeres acudir a otras vías judiciales, lo que desembocó ahora en la presentación de esta querella.

¿Por qué sostienen que España sí puede investigar?

Women’s Link argumenta que la legislación española permite investigar determinados delitos cometidos en el extranjero cuando existe un vínculo relevante con España, entre ellos los casos en los que el presunto autor tiene nacionalidad española y los hechos también constituyen delito en el país donde presuntamente ocurrieron.

Las querellantes también han solicitado medidas de protección durante el procedimiento. Corresponderá ahora al tribunal decidir si admite la querella y abre una investigación.