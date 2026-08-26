¿Quién es Kailey Erhart, la madre acusada de matar a dos de sus hijos en Dakota del Norte?
Documentos judiciales sobre el caso señalan que la mujer había sido ingresada en un centro de salud mental entre 12 y 18 meses antes de la muerte de sus hijos.
Kailey Erhart, de 22 años, fue arrestada y enfrenta varios cargos por la muerte de dos de sus tres hijos, en un caso ocurrido en Dakota del Norte que ha generado comparaciones con el proceso judicial contra Lindsay Clancy. La tercera hija de Erhart, de un año, sobrevivió al ataque y, según su familia, se espera que se recupere completamente.
Erhart, recordó NewsNation, habría atacado con un cuchillo a sus tres hijos el pasado 6 de agosto. La Policía sostiene que la mujer les cortó el cuello, provocando la muerte de su hija de tres años y de su hijo de cinco meses. La niña de un año sobrevivió al ataque.
Había estado internada en un centro de salud mental
Documentos judiciales citados en la información sobre el caso señalan que Erhart había sido ingresada en un centro de salud mental entre 12 y 18 meses antes de la muerte de sus hijos.
De acuerdo con una declaración jurada, la mujer estaba tomando medicamentos y había sido autorizada para permanecer junto a sus hijos cuando ocurrieron los hechos.
El documento también señala que, el día del incidente, Erhart amenazó al padre de los niños mientras sostenía un arma de fuego y a uno de sus hijos. El hombre consiguió quitarle el arma y desarmarla.
Los investigadores también obtuvieron un video en el que, según la declaración jurada, Erhart le gritaba al padre de los menores: “Diles adiós a tus hijos”.
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Había hablado sobre depresión posparto
La información citada por NewsNation señala además que Erhart había hablado públicamente sobre depresión posparto después del nacimiento de su hija mayor, en 2023.
¿Qué cargos enfrenta Kailey Erhart?
Un juez fijó una fianza de 3 millones de dólares en efectivo y ordenó a Erhart no tener contacto con su hija de un año, quien sobrevivió al ataque.
La acusada tiene programada una audiencia preliminar en octubre, mientras que los documentos judiciales señalan febrero de 2027 como fecha prevista para el juicio.