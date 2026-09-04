El mercado de trabajo luce músculo: 162.000 nuevos empleos en agosto, por encima de lo esperado

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2026

El mercado laboral del país mostró una mejora mayor de la esperada en agosto, con la creación de 162.000 nuevos empleos y una tasa general de desempleo estable en 4,1%, según el informe publicado este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Dentro de ese panorama, la tasa de desempleo entre los hispanos o latinos se situó en 4,8%, dos décimas por encima del 4,6% registrado en julio, aunque el propio organismo considera que la variación mensual representa “poco cambio”.

El dato continúa además por debajo del registrado en agosto de 2025, cuando el desempleo hispano alcanzaba el 5,3%, lo que supone una reducción de medio punto porcentual en términos interanuales.

El empleo supera las expectativas

El informe oficial mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 162.000 puestos durante agosto, muy por encima del promedio mensual de apenas 31.000 empleos observado durante los 12 meses anteriores.

La tasa general de desempleo permaneció sin cambios en 4,1%, con aproximadamente 7 millones de personas desempleadas en todo el país.

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por restaurantes y establecimientos de bebidas, que incorporaron 59.000 trabajadores, y por la educación de los gobiernos locales, que sumó 42.000 puestos. La manufactura añadió otros 16.000 empleos.

En sentido contrario, el sector de la información perdió 23.000 empleos, con caídas en servicios de infraestructura informática, procesamiento de datos, publicaciones y medios de comunicación.

El desempleo hispano sigue por encima del promedio nacional

Los datos ajustados estacionalmente muestran que la tasa de desempleo de los hispanos sigue siendo superior al promedio nacional. En agosto fue de 4,8%, frente al 4,1% general.

La evolución reciente muestra, sin embargo, una mejora respecto al año anterior:

Agosto de 2025: 5,3% entre hispanos, frente a 4,3% general.

Junio de 2026: 5,2% entre hispanos, frente a 4,2% general.

Julio de 2026: 4,6% entre hispanos, frente a 4,1% general.

Agosto de 2026: 4,8% entre hispanos, frente a 4,1% general.

El BLS señaló específicamente en su comunicado que las tasas de desempleo de hombres adultos, mujeres adultas, blancos, afroamericanos e hispanos mostraron pocos cambios durante agosto.

La agencia aclara además que las personas identificadas como hispanas o latinas pueden pertenecer a cualquier categoría racial, por lo que las clasificaciones de etnia y raza no son mutuamente excluyentes.

Mejoran también los salarios El reporte ofreció otras señales positivas para los trabajadores.

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​El salario promedio por hora de los empleados del sector privado aumentó 10 centavos en agosto, hasta los 37,75 dólares, un avance mensual del 0,3%. En comparación con hace un año, los salarios crecieron 3,1%.

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​Además, el número de trabajadores empleados a tiempo parcial por razones económicas cayó en 414.000 personas, hasta aproximadamente 4,4 millones. Se trata de trabajadores que preferirían un empleo a tiempo completo pero no pueden encontrarlo o han sufrido reducciones de horas.

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​La tasa de participación laboral aumentó ligeramente hasta 61,6%, aunque permanece medio punto porcentual por debajo del nivel registrado en enero.

BLS revisa al alza los meses anteriores

El Gobierno también revisó al alza las cifras de creación de empleo de junio y julio.

El crecimiento de junio pasó de 20.000 a 31.000 puestos, mientras que julio fue corregido de una pérdida inicial de 23.000 empleos a una ganancia de 21.000. En conjunto, las revisiones añadieron 55.000 empleos a las estimaciones anteriores para ambos meses.

Los datos de agosto ofrecen así una fotografía de un mercado laboral estadounidense que mantiene el desempleo general bajo y recupera impulso en la creación de puestos de trabajo, mientras la población hispana registra una tasa de desempleo ligeramente superior a la nacional, pero sensiblemente menor que la observada un año atrás.