Un agente del ICE se entrega tras ser acusado de mentir sobre un tiroteo
Christian Castro fue enviado a la ciudad en el marco de la campaña de represión contra la inmigración y el fraude que se llevó a cabo allí y que atrajo la atención nacional tras la muerte de dos manifestantes contrarios al ICE.
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentra detenido tras entregarse para responder a los cargos por presuntamente mentir sobre un tiroteo en Minneapolis, Minnesota, según el Associated Press informó.
Christian Castro fue enviado a la ciudad como parte de la campaña de represión contra la inmigración y el fraude que se llevó a cabo allí y que atrajo la atención nacional tras la muerte de dos manifestantes contrarios al ICE.
Sociedad
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Diane Hernández
Un gran jurado formuló acusación formal contra Castro el jueves por un incidente en el que presuntamente disparó e hirió a Julio C. Sosa-Celis, un inmigrante ilegal venezolano, y mintió sobre las circunstancias.
En un principio, Sosa-Celis fue acusado de agredir a agentes de ICE con una escoba, pero las imágenes de vídeo contradijeron esa versión, lo que llevó a que se investigara a Castro.