Un agente del ICE se entrega tras ser acusado de mentir sobre un tiroteo

Publicado por Just The News 4 de septiembre, 2026

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentra detenido tras entregarse para responder a los cargos por presuntamente mentir sobre un tiroteo en Minneapolis, Minnesota, según el Associated Press informó.

Christian Castro fue enviado a la ciudad como parte de la campaña de represión contra la inmigración y el fraude que se llevó a cabo allí y que atrajo la atención nacional tras la muerte de dos manifestantes contrarios al ICE.

Un gran jurado formuló acusación formal contra Castro el jueves por un incidente en el que presuntamente disparó e hirió a Julio C. Sosa-Celis, un inmigrante ilegal venezolano, y mintió sobre las circunstancias.

En un principio, Sosa-Celis fue acusado de agredir a agentes de ICE con una escoba, pero las imágenes de vídeo contradijeron esa versión, lo que llevó a que se investigara a Castro.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.



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