Nueva Jersey fue demandada por las tarifas de matrícula para 'inmigrantes indocumentados' en las universidades públicas

Publicado por Chris Wade | The Center Square contributor | Just The News 4 de mayo, 2026

Nueva Jersey está violando la ley federal al permitir que los "extranjeros ilegales" paguen tasas de matrícula más bajas en las universidades públicas del estado, afirma el Departamento de Justicia en una nueva demanda.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito el jueves, pide a un juez que invalide en Nueva Jersey las leyes que obligan a los colegios y universidades a ofrecer tasas de matrícula estatales a los inmigrantes que hayan establecido su residencia en el estado, independientemente de su estatus migratorio. Los fiscales federales dicen que las leyes privan a los ciudadanos estadounidenses de oportunidades para obtener tasas de matrícula más bajas, becas y otras ayudas.

"El Congreso dictaminó legislativamente que los extranjeros ilegales en nuestra nación no pueden recibir beneficios de matrícula de residente que se niegan a los ciudadanos estadounidenses que residen en otros estados", escribió el DOJ en la denuncia de 22 páginas. No hay excepciones. Sin embargo, Nueva Jersey ha ignorado este mandato legislativo durante más de una década."

La denuncia se deriva de una ley de 2013 que extendió la elegibilidad para los beneficios de matrícula estatal en las instituciones de educación pos-secundaria de Nueva Jersey a los residentes del estado, independientemente de su estatus migratorio, lo que les permite pagar tasas de matrícula sustancialmente más bajas que los ciudadanos estadounidenses de otros estados.

Otras leyes y reglamentos de Nueva Jersey hacen que los inmigrantes tengan derecho a matrícula estatal, subvenciones, becas y ayuda financiera a los "extranjeros ilegales", dijo el DOJ.

"Estos estatutos discriminan descaradamente a favor de los extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses de otros estados", escribió el DOJ. "Peor aún, ese trato preferencial está directamente prohibido y excluido por el Congreso".

Los abogados del DOJ señalaron las grandes disparidades existentes entre las tasas de matrícula para residentes y no residentes. En la prestigiosa Universidad de Rutgers, los residentes de Nueva Jersey pagan 14.933 dólares al año de matrícula, mientras que los no residentes 35.758 dólares. La Universidad Estatal de Montclair cobra a los residentes de Nueva Jersey 15.678 dólares al año por matrícula, mientras que a los estudiantes de fuera del estado les cobra 26.394 dólares, según la demanda del DOJ.

"Imagínense que se les niega la oportunidad de recibir una educación en su propio país", dijo el fiscal general adjunto Stanley Woodward en un comunicado. "Al conceder a los extranjeros ilegales la matrícula estatal, el estado de Nueva Jersey está haciendo precisamente eso".

No hubo respuesta inmediata de la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, cuya oficina defenderá al estado contra el desafío legal.

En la demanda, el DOJ dijo que la ley de Nueva Jersey y otras similares que ofrecen matrícula estatal a los inmigrantes "discriminan inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses a los que no se les conceden las mismas tasas de matrícula reducidas, becas o subsidios, crean incentivos para la inmigración ilegal y recompensan a los inmigrantes ilegales con beneficios a los que los ciudadanos estadounidenses no tienen derecho, todo ello en conflicto directo con la ley federal".

"Se trata de una simple cuestión de derecho federal: en Nueva Jersey y en todo el país, las universidades no pueden proporcionar beneficios a los extranjeros ilegales que no proporcionan a los ciudadanos estadounidenses", dijo en un comunicado el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia. "Este Departamento de Justicia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país".

© Just The News