Dos tiroteos masivos distintos en Nueva Jersey y Chicago dejan 3 muertos y 23 heridos: ambos ocurrieron con menos de 15 minutos de diferencia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de agosto, 2026

Dos tiroteos masivos ocurridos con apenas 15 minutos de diferencia, uno en Trenton, Nueva Jersey, y otro en Chicago, dejaron un saldo de tres muertos y 23 heridos durante la madrugada del domingo. Hasta el momento no se han reportado arrestos en ninguno de los dos casos, mientras las autoridades locales intentan reconstruir lo ocurrido.

El primero de los hechos tuvo lugar en Trenton, cerca de la calle 194 Locust, alrededor de la 12:25 a.m. (hora local), luego de que vecinos reportaran múltiples disparos. El alcalde de la ciudad, W. Reed Gusciora, confirmó que los primeros equipos de emergencia hallaron a 11 personas heridas por balas. Dos de ellas murieron en el lugar, mientras que las otras nueve fueron trasladadas al Capital Health Regional Medical Center, cuyo estado de salud no ha sido divulgado. Las autoridades tampoco han confirmado la identidad de los fallecidos.

Gusciora ofreció un detalle sobre una de las víctimas: se trataba de un hombre que, tras salir de prisión, se había esforzado por reconstruir su vida y había sido reconocido recientemente por su compromiso con ese proceso de reinserción. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también se pronunció sobre el ataque, asegurando en redes sociales que su fiscal general mantiene contacto directo con los equipos en el terreno, y envió sus condolencias a las familias afectadas y a la comunidad de Trenton.

Minutos antes de ese tiroteo, y a cientos de kilómetros de distancia, la policía de Chicago respondió a otro ataque armado en el lado sur de la ciudad. Según las autoridades, agentes intentaban dispersar una gran concentración de personas cuando, cerca de las 11:37 p.m. del sábado (también hora local), hombres armados abrieron fuego contra la multitud. El saldo fue de 15 heridos: un hombre de 35 años murió tras ser trasladado al University of Chicago Medical Center, mientras que otras 14 personas, de entre 21 y 47 años, resultaron heridas con distinta gravedad.

Este ataque se convirtió en el tiroteo con más víctimas registrado en Chicago durante este año, superando un episodio ocurrido en junio, cuando un tiroteo desde un vehículo dejó 14 heridos en otro barrio del sur de la ciudad. La policía no ha revelado el motivo de la reunión del sábado ni ha ofrecido una descripción de los responsables. La organización Cook County Crime Stoppers ya ofrece una recompensa de $10.000 a quien aporte información que permita dar con los autores.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, condenó el ataque y reiteró su compromiso de frenar el ingreso ilegal de armas a la ciudad. Según explicó, su administración seguirá invirtiendo en programas de prevención de violencia y en asistencia para las víctimas, incluido apoyo en salud mental, mientras se investigan ambos episodios de violencia armada ocurridos esa misma noche. Johnson ha sido muy cuestionado por sus adversarios políticos y críticos por su enfoque "débil" contra el crimen.