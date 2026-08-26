Estados Unidos de Dolly: la reina del country que unió al país

Publicado por Williams Perdomo 26 de agosto, 2026

La muerte de Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country, provocó un inusual momento de unidad en un país dividido por la política. La cantante murió a los 80 años, según informó su familia, y las muestras de pesar llegaron tanto desde el Partido Republicano como desde el Demócrata.

Parton, recordó la AFP, se mantuvo al margen de las grandes disputas políticas de Estados Unidos y su fallecimiento generó una rara coincidencia entre sectores enfrentados. El presidente Donald Trump ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta durante una semana en su honor y calificó su muerte como una "verdadera pérdida para millones de personas".

Trump, además, evitó utilizar contra Parton el tono crítico que ha empleado al referirse a otras figuras públicas fallecidas. Su mensaje estuvo centrado en el reconocimiento a la cantante, a quien describió como una de las mejores artistas de country de todos los tiempos.

El homenaje también llegó desde el otro lado del espectro político. La exvicepresidente Kamala Harris describió a Parton como una "verdadera icono estadounidense".

Una historia que muchos estadounidenses reconocían

Parton representaba una historia especialmente estadounidense: la de una niña que creció en una familia pobre de Tennessee y que terminó convirtiéndose en una estrella internacional, empresaria y filántropa.

Nacida en 1946, Parton alcanzó fama mundial con canciones como "Jolene" y "9 to 5", además de que "I Will Always Love You", escrita por ella, se convirtió en un éxito internacional en la versión interpretada por Whitney Houston.

Su trayectoria también trascendió la música. Parton construyó una exitosa carrera empresarial y desarrolló importantes iniciativas filantrópicas, entre ellas Imagination Library, un programa que ha distribuido millones de libros gratuitos a niños.

Esa labor fue reconocida incluso después de su muerte por figuras de ambos partidos. El expresidente demócrata Bill Clinton destacó su compromiso con la alfabetización, mientras que la secretaria de Educación de Trump, Linda McMahon, resaltó que Parton puso millones de libros en manos de niños y ayudó a fomentar el amor por la lectura.

"Yo no hago política"

A diferencia de muchas celebridades, Parton evitó convertir su fama en una plataforma política. En 2017 explicó que no se involucraba en política y bromeó con que su madre era demócrata y su padre republicano.

La cantante también reconoció que tenía seguidores de ambos partidos y que no quería alienar a ninguno de ellos. Su posición le permitió mantener una relación particular con un público que abarcaba distintas posiciones políticas.

En 2016, durante la campaña presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, Parton tampoco quiso revelar a quién apoyaría. En una entrevista con The New York Times, respondió con humor sobre los dos candidatos.

"Todo el mundo sabe que no me meto en política", declaró en el programa Fox and Friends en 2017.

Su distancia de la política partidista no significó, sin embargo, que evitara asuntos sociales controvertidos.

La comunidad LGBT y el covid-19

Parton, cristiana devota, expresó públicamente su apoyo a las personas homosexuales. En una entrevista con Larry King en 2016 afirmó que todos eran hijos de Dios.

Durante la pandemia de covid-19 también intervino en un asunto políticamente sensible: financió investigaciones para el desarrollo de vacunas y animó a los estadounidenses a vacunarse. Incluso grabó una versión de su canción "Jolene" titulada "Vaccine" mientras recibía su primera dosis.

Parton también se convirtió en un símbolo para varias generaciones de mujeres gracias a canciones como "9 to 5", aunque rechazó definirse como feminista. En 2019 resumió su postura diciendo que estaba "a favor de las mujeres".