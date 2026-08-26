Muere a los 80 el actor Tim Curry, el Pennywise de 'It' y el villano de 'Annie'

Publicado por Carlos Dominguez 26 de agosto, 2026

El actor británico Tim Curry, conocido sobre todo como el doctor Frank-N-Furter de The Rocky Horror Picture Show, murió a los 80 años. Lo informó este miércoles TMZ.

Según ese medio, que cita fuentes anónimas, falleció en su casa de Los Ángeles. Arrastraba una enfermedad desde un ictus hace unos diez años.

Curry se inició en los escenarios de Londres. Allí interpretó por primera vez al científico de Rocky Horror y en 1975 llevó el personaje al cine. La película sigue en cartel medio siglo después.

También fue Pennywise, el payaso de la miniserie It, y actuó en Annie, Clue y Los Ángeles de Charlie.