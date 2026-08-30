Chipre: al menos seis muertos al volcar un ferry frente a la costa norte

La gente espera noticias tras el naufragio de un transbordador en el puerto de Kyrenia, en la autoproclamada RTNC. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 30 de agosto, 2026

Un ferry que acababa de salir de Kyrenia, Girne, hacia el puerto turco de Taşucu, en la provincia de Mersin, volcó el domingo frente a la costa norte de Chipre, apenas un par de millas mar adentro. La embarcación, un catamarán privado de la compañía Filo Denizcilik con 259 pasajeros y 8 tripulantes a bordo, empezó a hacer agua poco después de zarpar a las 12:30 pm (hora local) por causas aún desconocidas.

El primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, dio a medios turcos un balance provisional de al menos seis muertos. En el momento de su declaración habían sido rescatadas 172; el resto seguía en el agua o en operación de evacuación.

Hospitales en alerta y ayuda desde Ankara

El Ministerio de Salud de la RTCN dijo que los hospitales del territorio estaban avisados. El vicepresidente turco, Cevdet Yılmaz, escribió en X que Turquía presta "toda la asistencia necesaria" al salvamento. Los números siguen abiertos: otras autoridades locales hablaron después de más rescatados y de un balance de víctimas que puede subir.

La televisión turca mostró el casco naranja boca abajo y gente con chaleco salvavidas encima, bajo un cielo despejado y con varias embarcaciones en torno.

Por su parte, el embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Başçeri, confirmó que hay fallecidos, sin cifra. A TRT le dijo que "la gran mayoría de los 259 pasajeros han sido rescatados": esa cuenta deja fuera a la tripulación.

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