Chipre: al menos seis muertos al volcar un ferry frente a la costa norte
El primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, dio a medios turcos un balance provisional de al menos seis muertos. En el momento de su declaración habían sido rescatadas 172; el resto seguía en el agua o en operación de evacuación.
Un ferry que acababa de salir de Kyrenia, Girne, hacia el puerto turco de Taşucu, en la provincia de Mersin, volcó el domingo frente a la costa norte de Chipre, apenas un par de millas mar adentro. La embarcación, un catamarán privado de la compañía Filo Denizcilik con 259 pasajeros y 8 tripulantes a bordo, empezó a hacer agua poco después de zarpar a las 12:30 pm (hora local) por causas aún desconocidas.
El primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, dio a medios turcos un balance provisional de al menos seis muertos. En el momento de su declaración habían sido rescatadas 172; el resto seguía en el agua o en operación de evacuación.
Hospitales en alerta y ayuda desde Ankara
El Ministerio de Salud de la RTCN dijo que los hospitales del territorio estaban avisados. El vicepresidente turco, Cevdet Yılmaz, escribió en X que Turquía presta "toda la asistencia necesaria" al salvamento. Los números siguen abiertos: otras autoridades locales hablaron después de más rescatados y de un balance de víctimas que puede subir.
La televisión turca mostró el casco naranja boca abajo y gente con chaleco salvavidas encima, bajo un cielo despejado y con varias embarcaciones en torno.
Por su parte, el embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Başçeri, confirmó que hay fallecidos, sin cifra. A TRT le dijo que "la gran mayoría de los 259 pasajeros han sido rescatados": esa cuenta deja fuera a la tripulación.
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