Al menos 85 estadounidenses siguen desaparecidos tras las inundaciones en Nepal

Publicado por Carlos Dominguez 30 de agosto, 2026

El Departamento de Estado calculó este domingo que cerca de 85 estadounidenses siguen sin localizar después de que una masa de agua, lodo y escombros arrasara el miércoles un valle remoto del Himalaya. Es una fracción del desastre: las autoridades de Nepal y China dan por desaparecidas a más de 3.000 personas y han confirmado al menos 797 muertos.

Ningún fallecido estadounidense, por ahora

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, dijo en This Week (ABC) que nueve estadounidenses han sido evacuados y que no le consta ninguna muerte de nacionales de EEUU. "Lo remoto del lugar dificulta obtener información fiable. Pero nuestro compromiso se mantiene", afirmó.

Según informó AFP, Estados Unidos y Canadá anunciaron $3,6 millones cada uno en ayuda. El Reino Unido ofreció $6,8 millones. La ONU liberó $2,5 millones de fondos de emergencia. Parte del dinero estadounidense irá a reparar carreteras y a "movilizar transporte especializado" para llevar comida y socorro a zonas aisladas, según Pigott.

Un glaciar que se rompe

El Servicio Geológico de EEUU atribuyó la riada al colapso de un glaciar. Expertos chinos señalan uno en la ladera sur del pico Lirung, en Nepal. El agua bajó de madrugada, el miércoles, y se llevó pueblos enteros. El recuento de muertos y desaparecidos sigue abierto.