Florida se prepara para una 'luna de sangre': así podrá verse el eclipse lunar de este jueves

Publicado por Diane Hernández 27 de agosto, 2026

El cielo de Florida ofrecerá un espectáculo poco habitual entre la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes: un eclipse lunar parcial de gran profundidad que hará que buena parte de la Luna adopte tonos rojizos y anaranjados.

Aunque popularmente se habla de una 'luna de sangre', el fenómeno no será un eclipse total. Según los datos astronómicos de Time and Date, aproximadamente el 93 % del diámetro lunar quedará cubierto por la umbra terrestre en el momento de mayor intensidad, lo que equivale a cerca del 96 % de su superficie visible oscurecida.

En Florida, la fase penumbral comenzará alrededor de las 9:23 p.m., mientras que el eclipse parcial se hará claramente visible más tarde en la noche. El punto máximo llegará a las 12:12 a.m. del viernes 28, hora del este, y todo el fenómeno concluirá cerca de las 3:01 a.m.

¿Por qué se verá roja? La NASA explica que durante un eclipse lunar la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite: las tonalidades azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz roja y naranja continúa su trayectoria y termina iluminando la superficie lunar. Es el mismo principio que produce los colores rojizos de los amaneceres y atardeceres.

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​El eclipse podrá observarse desde Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Jacksonville y otras localidades de Florida, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad. También será visible desde buena parte de América.

No se necesitan gafas especiales ni protección ocular

A diferencia de un eclipse solar, no se necesitan gafas especiales ni protección ocular para contemplarlo. Tampoco es imprescindible utilizar telescopio: podrá verse a simple vista, aunque binoculares o equipos ópticos permitirán apreciar con mayor detalle las tonalidades de la Luna.

El eclipse del 28 de agosto de 2026 está clasificado oficialmente por la NASA como parcial y será visible, en diferentes fases, desde las Américas, Europa, África y el Pacífico oriental.