Florida se prepara para una 'luna de sangre': así podrá verse el eclipse lunar de este jueves
El fenómeno alcanzará su punto máximo poco después de la medianoche y permitirá observar cerca del 96 % de la superficie lunar oscurecida por la sombra de la Tierra.
El cielo de Florida ofrecerá un espectáculo poco habitual entre la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes: un eclipse lunar parcial de gran profundidad que hará que buena parte de la Luna adopte tonos rojizos y anaranjados.
Aunque popularmente se habla de una 'luna de sangre', el fenómeno no será un eclipse total. Según los datos astronómicos de Time and Date, aproximadamente el 93 % del diámetro lunar quedará cubierto por la umbra terrestre en el momento de mayor intensidad, lo que equivale a cerca del 96 % de su superficie visible oscurecida.
En Florida, la fase penumbral comenzará alrededor de las 9:23 p.m., mientras que el eclipse parcial se hará claramente visible más tarde en la noche. El punto máximo llegará a las 12:12 a.m. del viernes 28, hora del este, y todo el fenómeno concluirá cerca de las 3:01 a.m.
Sociedad
"Escalofríos": los astronautas de Artemis II dicen que el sobrevuelo lunar aún los estremece
Virginia Martínez
¿Por qué se verá roja?
El eclipse podrá observarse desde Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Jacksonville y otras localidades de Florida, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad. También será visible desde buena parte de América.
No se necesitan gafas especiales ni protección ocular
A diferencia de un eclipse solar, no se necesitan gafas especiales ni protección ocular para contemplarlo. Tampoco es imprescindible utilizar telescopio: podrá verse a simple vista, aunque binoculares o equipos ópticos permitirán apreciar con mayor detalle las tonalidades de la Luna.
El eclipse del 28 de agosto de 2026 está clasificado oficialmente por la NASA como parcial y será visible, en diferentes fases, desde las Américas, Europa, África y el Pacífico oriental.