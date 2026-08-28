Un juez anula la confesión del "cerebro" del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed: la decisión retrasa aún más su juicio, 25 años después de los ataques

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de agosto, 2026

Un juez militar desestimó la confesión que Khalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, había dado a investigadores en 2007, en un fallo que amenaza con extender todavía más la ya larga espera por su juicio.

Según adelantó el New York Post, el teniente coronel Michael Schrama determinó que esas declaraciones no fueron entregadas de manera voluntaria y, por ende, debían ser desafectadas.

La decisión no se hizo pública de inmediato, pero fuentes familiarizadas con el fallo le confirmaron al diario neoyorquino que Schrama eliminó del caso las confesiones de Mohammed. El fallo llega apenas días después de que el propio juez fijara junio de 2028 como fecha de inicio del juicio contra Mohammed y sus tres coacusados: Walid Muhammad Salih bin Mubarak bin Attash, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi y Ali Abdul Aziz Ali, en el marco de la conmemoración del 25° aniversario de los atentados, que dejaron cerca de 3.000 muertos.

Schrama había rechazado previamente una solicitud de los fiscales para adelantar el inicio del juicio a enero de 2027, al considerar que ese plazo dejaba muy poco margen para resolver las mociones probatorias y de cumplimiento pendientes antes del proceso.

El caso arrastra años de postergaciones y de intentos fallidos por alcanzar un acuerdo de culpabilidad. En 2024, Mohammed, bin Attash y al-Hawsawi habían aceptado admitir su responsabilidad en los ataques a cambio de cadena perpetua y evitar la pena de muerte, un pacto que también los obligaba a responder cualquier pregunta que las familias de las víctimas quisieran hacerles sobre lo ocurrido aquel día. Sin embargo, ante las críticas de numerosos familiares de víctimas, la Administración Biden terminó retirando ese acuerdo, lo que reabrió el litigio judicial.

Los tres acusados permanecen recluidos en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, donde Mohammed lleva detenido desde 2003. Ni los fiscales militares del caso ni el grupo de familiares 9/11 Families United quisieron referirse en detalle a la más reciente decisión de Schrama.