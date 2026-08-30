ENCUESTA / La mayoría considera demasiado arriesgados los préstamos estudiantiles

Publicado por Esther Wickham | The Center Square 30 de agosto, 2026

La mayoría de los votantes estadounidenses está de acuerdo en que la deuda por préstamos estudiantiles es demasiado arriesgada, ya que muchos titulados tienen dificultades para encontrar empleos bien remunerados, según una nueva encuesta.

La encuesta Voters' Voice de Center Square reveló que el 50% considera que endeudarse con un préstamo estudiantil para obtener un título universitario es demasiado arriesgado, debido a la dificultad para encontrar un empleo que justifique ese gasto. Por su parte, el 35% opina que sigue mereciendo la pena endeudarse con un préstamo estudiantil para obtener un título universitario, ya que puede mejorar las oportunidades profesionales y los ingresos a largo plazo.

La encuesta fue realizada por Noble Predictive Insights entre el 12 y el 16 de agosto, y en ella participaron 2.533 votantes registrados en EEUU. La muestra estaba compuesta por 930 republicanos, 930 demócratas y 673 independientes. Entre los votantes independientes, 330 encuestados fueron clasificados como "verdaderamente independientes" o personas que no se inclinan por ninguno de los dos grandes partidos cuando se les da a elegir.

Las opiniones variaban en función del nivel de estudios de los encuestados.

Entre quienes cuentan con un título de grado, el 43% afirmó que sigue mereciendo la pena endeudarse con un préstamo estudiantil, mientras que el 46% consideró que solicitar un préstamo es demasiado arriesgado.

Entre los encuestados con títulos de posgrado, la balanza se inclinó en sentido contrario. El 47% afirmó que merece la pena solicitar préstamos para estudios, frente al 40% que consideró que la deuda es demasiado arriesgada.

Según los datos sobre educación, la deuda pendiente por préstamos federales para estudios asciende a aproximadamente $1,8 billones, con casi 47 millones de prestatarios que tienen un saldo medio de unos $40.000.

Mike Noble, fundador y director ejecutivo de Noble Predictive Insights, declaró a The Center Square que el valor de un título universitario puede depender en gran medida de la especialidad elegida por el estudiante.

Señaló que el creciente número de titulaciones altamente especializadas puede dejar a los titulados con relativamente pocas oportunidades laborales o puestos de trabajo mal remunerados, sobre todo en algunos ámbitos del sector sin ánimo de lucro.

Noble también señaló que algunos titulados se incorporan al mercado laboral con una deuda estudiantil considerable y varios títulos, pero poca experiencia práctica.

"Ves a estos jóvenes con una gran deuda por préstamos, o que van acumulando un título tras otro antes incluso de incorporarse al mercado laboral", explicó Noble a The Center Square. "Y luego llegan diciendo: 'Pero tengo toda esta formación', y el empleador les responde: 'Bueno, no tienes ninguna experiencia'. Y ellos contestan: 'Sí, pero tengo estos títulos', y ellos [los empleadores] les dicen: 'No me importa. ¿Qué has hecho?'".

Noble afirmó que la situación de la deuda estudiantil se debe, en parte, a una tendencia generacional hacia la educación superior.

"Había todo un montón de grupos que no habían ido a la universidad. Era como: 'No, tienes que ir a la universidad', porque querían para sus hijos lo que ellos no habían tenido. Así que todos lo hicieron, y eso provocó una afluencia enorme", explicó Noble. "Ahora hay tantas opciones… Cualquiera puede empezar la universidad hoy mismo y firmar esos préstamos… Pero, ¿esa persona va en serio? ¿Va a completar el programa?"

Aunque solo alrededor del 38% de los estadounidenses ha obtenido un título universitario o de nivel superior, entre el 25% y el 28% de los puestos de trabajo exigen un título universitario. Las personas que se enfrentan a mayores dificultades para pagar sus préstamos estudiantiles suelen dividirse en dos grupos: los estudiantes que abandonan la universidad sin terminar la carrera y los estudiantes de posgrado que acumulan una deuda considerable.

El margen de error de la encuesta es de un +/- 2%.

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