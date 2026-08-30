Alemania: una británica de 31 años muere tras ser apuñalada en la estación de Rosenheim, en Baviera

Publicado por Carlos Dominguez 30 de agosto, 2026

En la madrugada del domingo, una británica de 31 años fue apuñalada en la estación de Rosenheim, el nudo bávaro hacia Austria. La llevaron al hospital con heridas graves, donde murió.

La ciudad, a unas 31 millas al sureste de Múnich, es uno de los núcleos de la Alta Baviera y apeadero habitual hacia Salzburgo, Innsbruck y Viena.

Detención inmediata

Según informó GB News, la policía alemana detuvo en el mismo andén a un hombre de 27 años, de nacionalidad alemana y vecino del distrito de Fürstenfeldbruck, al oeste de Múnich. Según el parte, la detención fue inmediata.

La Policía Criminal de Rosenheim instruye ya un caso de homicidio. El móvil no está claro: no se ha dicho si se conocían ni si el ataque guarda relación con la fiesta de otoño que celebra la ciudad.

Los investigadores piden que se presente quien viera "una discusión o un altercado físico" en la estación a última hora del sábado o de madrugada. Tampoco está confirmado si la víctima vivía en Alemania o estaba de paso.

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