El comentarista político Milo Yiannopoulos es puesto bajo custodia del ICE tras ser interceptado en Luisiana

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de agosto, 2026

El activista y comentarista político de origen británico Milo Yiannopoulos se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según confirmaron las autoridades federales tras ser reportado inicialmente por el portal TMZ.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó oficialmente que la detención ocurrió el 27 de agosto en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, en Kenner, Luisiana.

Según detalló la agencia federal, el ciudadano británico ingresó legalmente a Estados Unidos en mayo de 2019 a través de Nueva York, pero decidió exceder el tiempo de permanencia permitido, incurriendo en una violación directa de las leyes migratorias del país.

Orden final de expulsión y mensaje de la autoridad federal

Las autoridades detallaron además que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en contra de Yiannopoulos el pasado 22 de julio, luego de que el británico no se presentara a su audiencia programada. El DHS enfatizó que el comentarista permanecerá en instalaciones del ICE hasta que se ejecute su salida definitiva del territorio estadounidense.

A través de un comunicado público, el organismo federal aprovechó la confirmación del arresto para instar a los extranjeros en situación irregular a gestionar su salida del país de manera voluntaria a través de programas institucionales como la aplicación CBP Home.

"Estar en detención es una elección", subrayó el DHS, recordando que el Gobierno de Estados Unidos ofrece asistencia financiera y billetes de avión para el retorno voluntario de quienes están de forma ilegal, advirtiendo que quienes no se acojan a estos mecanismos "serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar".

Presencia en Luisiana y vinculación con la órbita de Ye

La llegada de Yiannopoulos a la zona de Nueva Orleans coincidió con los preparativos de un concierto masivo del rapero y empresario Kanye West, en el Caesars Superdome. El activista mantuvo durante años una estrecha relación profesional y política con el artista.

Yiannopoulos se desempeñó como jefe del equipo del cantante durante casi dos años y actuó como director de operaciones políticas en su campaña presidencial YE24, antes de separarse laboralmente en 2024.

Respaldo previo a las medidas severas de control migratorio

La detención de Yiannopoulos llama la atención debido a la postura que el propio comentarista ha mantenido públicamente en favor del cumplimiento estricto de las leyes de extranjería y del fortalecimiento de las facultades del ICE.

A través de sus redes sociales, el británico expresó en el pasado un firme respaldo a los operativos de control fronterizo e interior.

"California necesita puntos de control del ICE en las entradas de los supermercados, gasolineras, centros comerciales, intersecciones y edificios gubernamentales, con deportación en el acto para cualquiera que no pueda probar que está legalmente en EE UU", escribió Yiannopoulos en junio de 2025.

Meses después, en septiembre de ese mismo año, manifestó su apoyo a la labor policial pidiendo "inmunidad legal total para los agentes del ICE cuando estén de servicio".

Esta es una historia en desarrollo.