Publicado por Diane Hernández 28 de agosto, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 49.571 arrestos en julio, la cifra mensual más alta desde que Donald Trump inició su segundo mandato, en medio de críticas y protestas contra las operaciones de ese departamento.

Se trata de un aumento del 15% frente a las 43.021 detenciones registradas en junio y de casi el 70% respecto a los 29.241 de febrero, según cifras del ICE proporcionadas al Deportation Data Project y analizadas por Associated Press.

Los números muestran que las operaciones han seguido aumentando pese al rechazo generado por algunas redadas y a las manifestaciones registradas en distintas ciudades. Según Just the News, la Administración ha ido sustituyendo algunas de las grandes operaciones públicas por métodos menos visibles, incluidos arrestos en tribunales, controles migratorios y una mayor cooperación con autoridades estatales y locales.

Más de 675.000 deportaciones desde el regreso de Trump

Las detenciones no equivalen automáticamente a deportaciones. Una persona detenida por el ICE puede permanecer bajo custodia o continuar en un proceso migratorio antes de ser expulsada.

Para medir el alcance de las deportaciones, uno de los últimos balances oficiales de la Casa Blanca señaló el pasado 24 de febrero que desde el regreso de Trump a la Presidencia han sido deportadas más de 675.000 personas.

La Administración aseguró que otros 2,2 millones de inmigrantes habían abandonado voluntariamente Estados Unidos, lo que sitúa en casi tres millones el número de extranjeros que, según el Gobierno, han salido del país desde enero de 2025.

La propia Casa Blanca informó al cumplirse el primer año del segundo mandato de Trump más de 2,6 millones de salidas entre deportaciones y partidas voluntarias, y más de 400.000 deportaciones de personas acusadas o condenadas por delitos.

Estas últimas cifras deben diferenciarse: las denominadas autodeportaciones son salidas voluntarias incentivadas o atribuidas por el Gobierno a sus políticas migratorias, no deportaciones ejecutadas directamente por el ICE.

Por su parte, ICE había realizado más de 350.000 remociones durante el año fiscal 2026 hasta mediados de julio, de acuerdo con datos de la agencia citados por medios estadounidenses.