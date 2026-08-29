Acusan a una mujer de vandalizar el Monumento a la Segunda Guerra Mundial: podría enfrentar hasta 20 años de prisión

Publicado por Joaquín Núñez 28 de agosto, 2026

Una mujer de Kentucky fue acusada formalmente por un gran jurado federal de vandalizar el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington DC. La acusada es Melissa Farris, de 41 años, quien podría enfrentar una pena de hasta veinte años de prisión entre los dos cargos.

El incidente tuvo lugar el 13 de agosto, cuando, según la acusación, un testigo alertó a las autoridades sobre una mujer que estaba pintando con aerosol el monumento. Cuando llegó un guardaparques, encontró espuma en una de las fuentes y observó a varias personas mirando a una mujer que se estaba grabando en video. Las autoridades encontraron pintura naranja, verde y rosa en distintas partes del memorial y en el suelo, además de un cartel pintado en un cesto de basura cercano.

Un testigo fotografió a la mujer durante el vandalismo y un agente la reconoció como Melissa Farris, quien había sido detenida tres días antes por acampar ilegalmente en una propiedad federal cercana. Posteriormente, los investigadores revisaron sus redes sociales y encontraron videos del día del incidente. En uno de ellos, según la acusación, Farris reconoció haber vandalizado el memorial.

Farris se entregó voluntariamente el 14 de agosto en un tribunal federal de Alexandria, Virginia. Tras comparecer ante un juez federal en Washington D.C. el 17 de agosto, fue puesta en libertad bajo reconocimiento personal y quedó sujeta a supervisión y restricciones de viaje. Además, se le prohibió ingresar a Washington DC y acercarse al monumento.

El 28 de agosto un gran jurado federal presentó los dos cargos en su contra: destrucción de un monumento a los veteranos y destrucción de propiedad gubernamental. Las autoridades afirman que causó daños por valor de más de 1.000 dólares.

"El Monumento a la Segunda Guerra Mundial se erige como un tributo perdurable al valor de los 16 millones de estadounidenses que prestaron servicio durante la Segunda Guerra Mundial y al sacrificio supremo de los 405.399 que dieron su vida defendiendo a nuestra nación y las libertades que tanto apreciamos. Dañarlo es una afrenta a su servicio y sacrificio", expresó al respecto Jeanine Pirro, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

”Utilizaremos todos los recursos disponibles en virtud de la ley federal para garantizar que esta conducta reciba su merecido”, añadió la funcionaria.