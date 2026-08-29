Tormentas severas y riesgo de inundaciones amenazan varias zonas del país este fin de semana
El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) emitió un riesgo ligero (nivel 2 de 5) de tormentas eléctricas severas para sectores de la Gran Cuenca durante el sábado, mientras que mantiene un riesgo ligero (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas en partes del suroeste hasta el lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre condiciones de tiempo severo y lluvias excesivas en varias regiones del país entre este sábado 29 y el lunes 31 de agosto, con tormentas particularmente activas en el oeste y el centro del territorio.
El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) emitió un riesgo ligero (nivel 2 de 5) de tormentas eléctricas severas para sectores de la Gran Cuenca durante el sábado, mientras que mantiene un riesgo ligero (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas en partes del suroeste hasta el lunes.
Sociedad
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Diane Hernández
La humedad monzónica favorecerá el desarrollo de tormentas y lluvias intensas en el suroeste. El WPC señaló que las precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas principalmente localizadas, con especial vulnerabilidad en zonas urbanas, carreteras, pequeños arroyos, cañones y barrancos estrechos, así como áreas afectadas previamente por incendios.
En otras zonas, un frente casi estacionario favorecerá lluvias y tormentas desde el Atlántico sur hasta el sureste y la costa central y oriental del Golfo de México. Durante la noche del sábado, las tormentas también se extenderán hacia los Grandes Lagos.
Las amenazas de tormentas
Para el domingo por la noche y la madrugada del lunes, las tormentas podrían extenderse hacia Nueva Inglaterra, mientras otro frente estacionario avanzará desde las Grandes Llanuras del norte hacia los Grandes Lagos y el Atlántico Medio.