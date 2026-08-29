Tormentas severas y riesgo de inundaciones amenazan varias zonas del país este fin de semana

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre condiciones de tiempo severo y lluvias excesivas en varias regiones del país entre este sábado 29 y el lunes 31 de agosto, con tormentas particularmente activas en el oeste y el centro del territorio.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) emitió un riesgo ligero (nivel 2 de 5) de tormentas eléctricas severas para sectores de la Gran Cuenca durante el sábado, mientras que mantiene un riesgo ligero (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas en partes del suroeste hasta el lunes.

La humedad monzónica favorecerá el desarrollo de tormentas y lluvias intensas en el suroeste. El WPC señaló que las precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas principalmente localizadas, con especial vulnerabilidad en zonas urbanas, carreteras, pequeños arroyos, cañones y barrancos estrechos, así como áreas afectadas previamente por incendios.

En otras zonas, un frente casi estacionario favorecerá lluvias y tormentas desde el Atlántico sur hasta el sureste y la costa central y oriental del Golfo de México. Durante la noche del sábado, las tormentas también se extenderán hacia los Grandes Lagos.