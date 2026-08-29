"Los jóvenes tienen solo acelerador y no freno": la psicóloga Cristina Balinotti alerta en Voz News sobre la adicción a las redes sociales

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de agosto, 2026

Esta semana Meta acaparó los titulares por un millonario acuerdo para pagarles a varios estados de EEUU por los daños que sus plataformas causaron en la salud mental de los jóvenes. Pero detrás de esa cifra hay un mecanismo cerebral concreto. La psicóloga especialista en temas de familia, Christina Balinotti, lo explicó en una entrevista con la presentadora de Voz News, Karina Yapor. Estas plataformas activan el mismo sistema de placer y recompensa que el cerebro humano usa frente a cualquier estímulo placentero, solo que mucho más acentuado en los adolescentes. Para ilustrarlo, recurrió a una comparación simple: "Los jóvenes tienen solo acelerador y no tienen el freno, de modo que buscan el placer constantemente", dijo, aunque aclaró que el problema no se limita a los adolescentes, sino que también alcanza a los adultos.

Consultada sobre qué hace tan adictivas a estas plataformas, Balinotti apuntó a la repetición constante de imágenes, la comparación social y la búsqueda de una perfección física inalcanzable, amplificada por filtros y algoritmos que muestran siempre más del mismo contenido. "Esto de la búsqueda de la perfección física, pero sin un intento de acercarse a la perfección del espíritu, de las cuestiones humanas, sí provoca en los adultos también una suerte de adicción a los likes", señaló.

Para la psicóloga, detrás de esa búsqueda de aprobación digital hay una carencia mucho más profunda. "Todos queremos pertenecer, todos queremos ser reconocidos, y a veces en esta sociedad los jóvenes no están reconocidos suficientemente en los hogares", dijo, apuntando a que la falta de tiempo y atención de los padres empuja a los hijos a buscar ese reconocimiento a través de las plataformas. "Estamos muy solos, esa es la conclusión", resumió, contrastando la hiperconexión digital con un aislamiento real que, según advirtió, ha traído consigo niveles de depresión sin precedentes.

Sobre qué pueden hacer los padres, Balinotti afirmó que la prohibición no es la respuesta. "No debemos prohibir. Si queremos sacarle el celular, debemos disminuir su exposición al mismo, generar algún tipo de conductas, ejercicios, salidas, ofrecerle la contrapartida", explicó, subrayando que los adolescentes que mantienen una buena comunicación con sus padres tienden a usar el teléfono de manera menos patológica que quienes no la tienen.

Finalmente, la especialista señaló el punto en el que una familia debe buscar ayuda profesional: cuando ya se agotaron todas las alternativas de diálogo y contención, y la conducta se ha convertido en una verdadera adicción. "Ahí sí tenemos que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, porque no hay enfermedades o trastornos, hay individuos, hay pacientes, hay personas que padecen", sentenció.