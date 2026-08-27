El ICE deporta a ocho pandilleros condenados por homicidio, secuestro, abuso sexual y otros delitos

Publicado por Diane Hernández 27 de agosto, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó durante la última semana a ocho extranjeros identificados como miembros de pandillas, cuyos historiales incluyen condenas por homicidio voluntario, intento de asesinato, secuestro, intento de violación, abuso sexual y robo.

La información fue difundida por un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“En la última semana, ICE deportó a pandilleros inmigrantes ilegales, incluidos asesinos, agresores sexuales, secuestradores y ladrones”, declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

Deportados varias veces

Entre los expulsados se encuentra Jonathan Moreno Hernández, ciudadano mexicano e integrante de la pandilla South Sider, condenado en California por homicidio voluntario, intento de asesinato y agresión cometida mientras estaba encarcelado. Según el DHS, ya había sido deportado en 2004, 2007 y 2023.

También fue deportado el mexicano Jesús Azuara, identificado como miembro de los Paisas y condenado por delitos relacionados con drogas, hurto, robo y posesión de herramientas para cometer robos. Las autoridades indicaron que había sido expulsado previamente en cinco ocasiones.

Otro integrante de los Paisas, Germán Oliverio Miranda-Tapia, fue deportado tras haber sido condenado por agresión sexual en tercer grado contra un familiar menor de 16 años, poner en riesgo a un menor y agresión. Había sido expulsado en 2020, pero volvió a ingresar ilegalmente al país.

Miembros de la MS-13, Barrio 18 y Sureños

La lista divulgada por el DHS incluye además a Brandon Enrique Rodríguez-Ascencio, ciudadano salvadoreño identificado como miembro de la MS-13 y condenado por intento de violación, y a Axll Joshua Castillo-Almeida, colombiano vinculado a Barrio 18 y condenado cuatro veces por robo en Maryland, Delaware y Connecticut.

También fueron expulsados Harvey Elias Liberato, de Filipinas, condenado por homicidio voluntario y agresión agravada con arma de fuego; Jorge Jaimes, de México, condenado por intento de asesinato; y Cristian Bahena Estudillo, ciudadano mexicano con condenas por secuestro, hurto, posesión de bienes robados y delitos con armas.

Bahena Estudillo había ingresado inicialmente como residente permanente legal, pero recibió una orden definitiva de expulsión tras sus condenas. Fue deportado en 2020 y posteriormente regresó ilegalmente a Estados Unidos, de acuerdo con las autoridades federales.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, ICE ha sido liberado para arrestar y expulsar a inmigrantes ilegales de nuestras comunidades”, afirmó Mullin, quien sostuvo que estas operaciones continuarán como parte de la estrategia migratoria y de seguridad de la Administración.