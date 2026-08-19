Harvard acuerda pagar $53 millones a las familias tras el robo y venta de restos donados por un responsable de su morgue
Cedric Lodge robó piezas de cadáveres donados a la universidad y las vendió a compradores de otros estados. Su esposa y seis cómplices también fueron condenados.
La Universidad de Harvard ha aceptado pagar $53 millones a las familias de donantes cuyos restos fueron robados y vendidos por el antiguo responsable de su morgue. Un tribunal de Boston dio el martes aprobación preliminar al acuerdo.
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El exjefe de la morgue, condenado a ocho años
Cedric Lodge, que dirigía la morgue de la Harvard Medical School hasta su despido en 2023, fue condenado en diciembre a ocho años de prisión tras declararse culpable de tráfico de restos robados. Según los investigadores, Lodge y su esposa extraían piezas de cadáveres donados a la investigación "sin conocimiento ni permiso de su empleador, del donante o de la familia" y las enviaban a compradores de otros estados desde 2018.
Su esposa, Denise Lodge, fue condenada a un año de cárcel. Otros seis cómplices que compraron restos también se declararon culpables y recibieron penas.
El acuerdo y lo que recibirán las familias
En una carta del lunes, Harvard anunció que pedirá al tribunal constituir "dos fondos de acuerdo colectivo por un total de $53 millones". El decano de la Facultad de Medicina, George Daley, y el decano de educación médica, Bernard Chang, escribieron: "Estamos agradecidos de trabajar junto con los demandantes para avanzar de un modo que priorice el apoyo a las familias y al programa de donación y evite un litigio prolongado".
Calificaron las infracciones de Lodge de "despreciables, abominables y una traición flagrante a nuestros valores como comunidad médica" y reafirmaron su "profundo pesar y empatía" con las familias afectadas. El reparto de los fondos tardará varios meses.
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