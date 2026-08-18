Las principales universidades del país deberán auditar sus alianzas con China o perderán financiamiento federal

Panorámica del Pentágono, el 23 de julio de 2026.Kent Nishimura / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de agosto, 2026

En una medida orientada a proteger la propiedad intelectual estratégica y la seguridad de la nación, el Pentágono ordenó este lunes a 30 universidades estadounidenses realizar auditorías exhaustivas sobre sus nexos financieros y de investigación con entidades extranjeras.

Las instituciones deberán revisar sus colaboraciones operativas y evaluar cualquier exposición no autorizada en áreas sensibles o sujetas a controles de exportación.

El ultimátum fija como fecha límite el próximo 31 de agosto para que las casas de estudio presenten los hallazgos ante las autoridades militares.

De no cumplir con los requerimientos o de no cancelar las alianzas consideradas problemáticas, las casas de estudio se arriesgan a la suspensión inmediata del financiamiento federal para proyectos de investigación.

"El Departamento de Guerra tiene tolerancia cero con las asociaciones académicas que comprometan nuestra seguridad nacional", afirmó Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería.

"Las instituciones que reciben dinero de los contribuyentes estadounidenses deben mantener los más altos estándares de seguridad en la investigación, y estas auditorías obligatorias garantizarán la rendición de cuentas en todos los niveles".

El foco sobre la influencia de regímenes adversarios

La supervisión oficial se fundamenta en la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2019, la cual incluye una lista de 130 instituciones académicas situadas en China, Rusia e Irán.

Estas entidades han sido identificadas por desarrollar actividades que incrementan el riesgo de que los esfuerzos de desarrollo e investigación costeados por el gobierno de EEUU sean objeto de apropiación indebida.

Entre las universidades sujetas al control figuran Georgetown, Massachusetts Institute of Technology (MIT), UC Berkeley, Columbia, Johns Hopkins, Cornell, Duke, Harvard y New York University (NYU).

"Las universidades son socios críticos en la ejecución de una amplia gama de programas de investigación del Departamento de Guerra y, por lo tanto, el Departamento debe garantizar que nuestras inversiones estén bien protegidas contra la explotación extranjera", señaló el Dr. Joseph Jewell, subsecretario adjunto de Guerra para Ciencia y Tecnología.

Los antecedentes de opacidad en la élite universitaria

La ofensiva gubernamental ocurre tras reportes parlamentarios que evidenciaron deficiencias en los controles internos de prestigiosas universidades.

Un informe reciente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino reveló que investigadores de Harvard coescribieron más de 140 publicaciones junto a expertos afiliados a universidades chinas vinculadas al aparato estatal de Beijing.

Asimismo, los registros del Departamento de Educación ubican a Harvard como la institución receptora de la mayor cantidad de fondos provenientes de China bajo el sistema de divulgación de donaciones extranjeras, superando los 600 millones de dólares.

A esta preocupación se suma la alerta por el uso de modelos de inteligencia artificial desarrollados en EEUU para entrenar capacidades de defensa chinas, así como el declive forzado de los Institutos Confucio, los cuales pasaron de un centenar a menos de cinco en territorio nacional tras la presión legislativa por su financiación ligada al régimen de Beijing.

Con este requerimiento, las autoridades buscan cerrar cualquier brecha institucional que exponga el conocimiento tecnológico financiado con dólares de los contribuyentes a la explotación de competidores estratégicos.