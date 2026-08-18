ABC demanda a Trump, acusándolo de orquestar una "campaña de represión"

Publicado por Alejandro Baños 18 de agosto, 2026

La cadena American Broadcasting Company (ABC) presentó una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) alegando que la Administración Trump busca retirar sus licencias de transmisión.

En su demanda, presentada este martes ante una corte federal de Washington DC, ABC señala que es víctima de una "campaña de represión" orquestada por Donald Trump mediante la FCC simplemente porque el presidente "desaprueba" lo que la cadena emite.

"Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso", subraya la cadena propiedad de The Walt Disney Company.

"Durante meses, la administración ha incrementado de manera constante la presión sobre ABC, culminando en la amenaza actual a las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de ABC. La Comisión ha exigido una revisión de las licencias de las estaciones extraordinariamente pronto", agregó. "Ese calendario subraya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias de la administración".

Trump ha apuntado en diversas ocasiones contra la cadena, denominándola "ABC Fake News" por sus coberturas "falsas y engañosas" respecto a diversos temas que involucran al presidente. También ha dirigido sus críticas contra Jimmy Kimmel, presentador del talkshow Jimmy Kimmel Live! y una de las grandes estrellas de ABC.