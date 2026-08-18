Al menos una persona muerta tras el paso de la tormenta tropical Lala mientras más de 100.000 clientes siguen sin electricidad en Hawái
Las inundaciones y los fuertes vientos dejaron comunidades aisladas en la Isla Grande, donde carreteras quedaron bloqueadas por escombros y varios cementerios resultaron afectados.
Al menos una persona murió tras el paso de la tormenta tropical Lala por Hawái, mientras cerca de 104.000 clientes permanecían sin electricidad este lunes, después de que el fenómeno provocara inundaciones, fuertes vientos y la caída de árboles desde Honolulu hasta la Isla Grande.
Según NBC News, las comunidades del extremo sur de la Isla Grande quedaron aisladas después de que perdieran las comunicaciones y varias carreteras fueran bloqueadas por los escombros. Las aguas de las inundaciones también afectaron algunos cementerios.
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Las autoridades atribuyeron una muerte a la tormenta. Se trata de una mujer de 90 años que había sido reportada como desaparecida en Naalehu y cuyo cuerpo fue encontrado este lunes. No se ofrecieron de inmediato más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
Lala se debilitó de huracán a tormenta tropical el pasado domingo después de afectar el estado sin tocar tierra. Las intensas lluvias provocaron inundaciones y dejaron un paisaje cubierto de barro mientras la tormenta avanzaba junto a las principales islas de Hawái.
Las inundaciones provocan los mayores daños
“Son las inundaciones, el barro y las rocas que atravesaron Naalehu, Pahala y Waiohinu”, dijo Green. “Estas comunidades tienen mucho trabajo de limpieza por delante y van a necesitar mucho apoyo”.
Las autoridades informaron previamente que unas 100 viviendas fueron arrastradas desde sus cimientos y destruidas.
Las labores de recuperación comenzaron con equipos que trabajan en la reparación de puentes y la retirada de árboles caídos. Las escuelas públicas de todo el estado, algunas escuelas privadas y oficinas estatales permanecieron cerradas el lunes, mientras que las escuelas y oficinas del condado en la Isla Grande permanecerán cerradas este martes.