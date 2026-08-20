Los Ángeles deroga la prohibición de campamentos de homeless en Hollywood y otros 11 barrios

Tiendas de campaña de personas sin hogar en la zona de Skid Row, en el centro de Los Ángeles. Foto de archivo AFP .

Publicado por misty severi 20 de agosto, 2026

El Ayuntamiento de Los Ángeles ha votado a favor de derogar las prohibiciones de acampar en una docena de barrios, entre ellos Hollywood, Echo Park y Silver Lake, a petición de un concejal, quien argumentó que la prohibición resultaba ineficaz para resolver el problema de las personas sin hogar de la ciudad.

El ayuntamiento derogó el martes las zonas de acampada prohibidas, establecidas a discreción de la ciudad, en una votación de 10 a 3, con el voto en contra de las concejalas Imelda Padilla, Traci Park y Mónica Rodríguez, según informa Los Angeles Times.

"Desplazar a nuestros vecinos de una manzana a otra, o en muchos casos de un distrito a otro, no les ayuda a encontrar vivienda", afirmó el concejal Hugo Soto-Martínez en su petición a sus colegas para que eliminaran la prohibición de acampar. "En la mayoría de los casos, nos dificulta mucho más ayudarles, ya que pierden sus pertenencias, reciben multas y, en muchas ocasiones, son detenidos. Para mí, esa es una política que no funciona".

La ley municipal contra los campamentos prohíbe estos cerca de colegios y guarderías, pero el ayuntamiento también puede establecer zonas de prohibición de acampada cerca de bibliotecas, centros de mayores, pasos elevados de autopistas y otras áreas de "uso sensible".

Park le explicó a Soto-Martínez que su distrito, que incluye la zona acomodada de Westlake, ha utilizado las zonas de prohibición de acampada para evitar que reaparezcan antiguos campamentos.

"Hacemos trabajo de acercamiento. Ofrecemos camas y servicios, y sacamos a la gente de la calle", dijo Park. "Pero después de hacer ese trabajo, esperamos que, tras todo el tiempo, el dinero y los recursos invertidos en una operación, la zona siga siendo segura, limpia y accesible".

El concejal Bob Blumenfield votó a favor de derogar la medida, afirmando que, aunque consideraba que era una herramienta eficaz contra la falta de hogar, confiaba en la discreción de Soto-Martínez para retirar a las personas sin hogar de su propio distrito.

© Just The News.