China: cadena perpetua para el fundador de Evergrande y multa de más de $2.000 millones al grupo por fraude financiero

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2026

Un tribunal chino condenó este jueves a cadena perpetua al fundador de Evergrande, Xu Jiayin, y multó al grupo con más de $2.000 millones por delitos que incluyen fraude, cinco años después del impago que marcó la crisis inmobiliaria del país.

Evergrande creció con el boom inmobiliario de décadas que vendía el sueño de tener casa. El crédito se recortó cuando Pekín puso límites al endeudamiento excesivo y a la supuesta especulación. En 2021 la compañía dejó de pagar a sus acreedores.

Cadena perpetua y confiscación de bienes

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en Guangdong, sancionó a la empresa y a su brazo inmobiliario con 15.820 millones de yuanes (unos $2.400 millones). Xu, también conocido como Hui Ka Yan, recibió prisión perpetua por delitos que incluyen "fraude financiero a gran escala".

Según informó la AFP, el tribunal publicó en WeChat: "Xu Jiayin fue condenado por múltiples delitos y multado; se le impuso una pena de cadena perpetua, se le revocaron los derechos políticos de por vida y se le confiscaron todos sus bienes personales".

Según la sentencia, entre 2016 y 2021, Evergrande y Xu, en su calidad de presidente, "infringieron la legislación nacional al incurrir en un fraude financiero continuado y a gran escala, así como en otras prácticas, con el fin de inflar los activos y ocultar pasivos". Añadió que las partes "se hicieron con el control de instituciones financieras" mediante sobornos, sin nombrar entidades concretas.

Xu, de 67 años, se declaró culpable en abril de cargos que incluyen también malversación y cohecho.

El tribunal sostuvo que las acciones de Xu y Evergrande "alteraron gravemente el orden de la economía de mercado socialista... y socavaron la integridad de la conducta oficial del personal del Estado". Y añadió: "Las circunstancias fueron especialmente graves, ya que provocaron pérdidas económicas particularmente graves y causaron un perjuicio social particularmente grave".

56 condenados, incluidos sus dos hijos

Otros cinco altos ejecutivos recibieron entre seis y 18 años de prisión por delitos que incluyen fraude. Según Xinhua, en total 56 personas fueron condenadas a cárcel —incluidos los dos hijos de Xu—, con la pena más baja de un año y diez meses. El tribunal ordenó además devolver lo que falte de las ganancias ilícitas.

Analistas citados por AFP, siguen el caso como termómetro de la segunda economía del mundo. Otras grandes, como Country Garden y Vanke, arrastran problemas similares. Los precios de la vivienda nueva en China llevan tres años a la baja.

El veredicto cierra la caída de quien fue uno de los milmillonarios más ricos de China y miembro del máximo órgano consultivo del Partido Comunista. En redes circulaba un montaje: Xu sonriente, de pelo negro y cinturón Hermes de oro, frente a la foto judicial de este jueves, canoso, serio y escoltado por dos agentes.