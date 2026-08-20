La deuda nacional supera los $40 billones por primera vez

La deuda nacional superó la barrera de los $40 billones por primera vez AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de agosto, 2026

La deuda pública, el dinero que debe el país a inversores, bancos u otros países, superó por primera vez la barrera de los 40 billones de dólares, según datos publicados por el Departamento del Tesoro.

Tras la última emisión del martes, este miércoles la deuda pública se situó en los 40,047 billones de dólares, escalando desde los 39,986 billones de dólares registrados un día antes.

La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los 39,4 billones de dólares para el final del año fiscal 2026, que concluye el 30 de septiembre.

Los costos de endeudamiento se han disparado para Estados Unidos, principalmente debido a las preocupaciones relacionadas con la inflación, según AFP.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo (30 años) subieron el martes hasta su nivel más alto desde 2007, reflejo de una presión creciente sobre los precios debido a la guerra en Oriente Medio y de la inquietud por el déficit fiscal.

El incremento obliga al gobierno estadounidense a refinanciar deuda a las tasas más altas desde antes de la crisis financiera global de 2008.