La AMA promete un monitoreo antidopaje estricto a los deportistas rusos antes de los JJOO de Los Ángeles 2028

Publicado por Alejandro Baños 20 de agosto, 2026

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que llevará a cabo un intenso monitoreo de los controles antidoping a los que se sometan los deportistas rusos después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidiese levantar temporalmente las sanciones a los deportistas y equipos rusos impuestas tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

En una entrevista con AFP, el director general de la AMA, Olivier Niggli, afirmó que esta medida sirve para garantizar la limpieza en el deporte de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y trasmitir tranquilidad al resto de deportistas.

"No somos ingenuos (...) Vamos a estar vigilantes porque los demás atletas querrán sentirse tranquilos", señaló Niggli. "Vamos a reforzar este dispositivo. Se deberían realizar una serie de pruebas previas a los deportistas internacionales que puedan acudir a los Juegos" a cargo de "una entidad distinta de la agencia nacional rusa".

El director general de la AMA recordó que en Rusia no existe un organismo encargado de realizar pruebas antidopaje que esté acreditado por la agencia. "A día de hoy, no tenemos ningún elemento concreto que haga ondear la bandera roja. Ya no hay laboratorio (acreditado por la AMA) en Rusia. Todas las muestras se analizan en el extranjero, ya no pueden hacer su cocina interna como ocurrió en Sochi. En este momento, no es posible".

El dopaje institucionalizado en Rusia alcanzó su punto culminante durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014 y sigue siendo el escándalo más sonado al que la AMA ha tenido que hacer frente desde su creación en 1999.

La agencia antidopaje rusa (RUSADA) sigue suspendida hasta nueva orden por la AMA.