Corea del Sur: Seúl detecta lanzamientos de misiles norcoreanos horas después del anuncio de Trump de un encuentro con Kim

Desfile por el 80º aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2026

Corea del Norte lanzó este jueves varios misiles balísticos de corto alcance, según el Ejército surcoreano, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que se reunirá este año con Kim Jong Un.

Trump, que busca retomar la relación que afirma haber forjado con el dictador norcoreano en su primer mandato, declaró el miércoles en la Casa Blanca que tiene previsto reunirse con Kim Jong Un a finales de este año. Añadió que es importante "llevarse bien" con Kim y que Pionyang cuenta ahora con 57 armas nucleares "muy potentes".

Misiles durante los ejercicios conjuntos

Un oficial del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur declaró a AFP que Corea del Norte había lanzado "alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance" desde la zona de Pyongyang. Japón había informado anteriormente, a través de X, de que un supuesto "misil balístico lanzado por Corea del Norte hace unos instantes ya había caído".

Corea del Norte disparó los misiles mientras Seúl y Washington celebraban una versión más breve de sus ejercicios anuales Ulchi Freedom Shield, recortados por decisión de Trump. Pionyang suele denunciar esos ejercicios como ensayos de invasión y suele responder con misisles.

Las maniobras sirven para prepararse ante una posible ofensiva norcoreana. Estados Unidos mantiene unos 28 500 militares en Corea del Sur, un legado de la guerra de 1950-1953, que terminó en un armisticio y no en un tratado de paz.

Corea del Sur no reconoce a Pionyang como potencia nuclear

Seúl anunció el miércoles que las maniobras Ulchi Freedom Shield finalizarán el viernes, unos siete días antes de lo previsto, "a sugerencia de la parte estadounidense". El Pentágono, por su parte, afirmó que esta reducción no afectará a los objetivos de entrenamiento.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, reiteró que Seúl se opone a reconocer oficialmente al Norte como Estado nuclear. Preguntado si Washington había "rendido" en la desnuclearización, dijo que no lo cree.

El presidente Lee Jae-myung, partidario de reforzar la defensa propia para depender menos de Estados Unidos, afirmó el miércoles que hará "todo lo posible" para apoyar los esfuerzos de paz de Trump con Corea del Norte.