Paramount reclama casi 2.000 millones de dólares por el freno a la fusión con Warner Bros

El logo de Paramount durante una presentación en Las Vegas (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 19 de agosto, 2026

Paramount Skydance pidió a una jueza federal de California que los 12 estados que buscan bloquear su fusión con Warner Bros. Discovery y el Sindicato de Guionistas (WGA) presenten una fianza de 1.880 millones de dólares.

La compañía sostiene que el juicio antimonopolio, previsto para marzo de 2027, está generando costos millonarios y podría dejarle pérdidas que no podrá recuperar si finalmente obtiene autorización para completar la operación.

El principal costo es una cláusula del acuerdo de fusión que obliga a Paramount a pagar a los accionistas de Warner Bros. unos 7 millones de dólares por día si la operación no se completa después del 30 de septiembre. El cargo equivaldría a aproximadamente 650 millones por trimestre.

Paramount calcula que esos pagos podrían alcanzar alrededor de 1.300 millones de dólares durante el período de demora. A eso suma 190 millones en costos adicionales de financiamiento, lo que explica el monto total de la fianza solicitada.

La empresa asegura que ya consiguió las autorizaciones regulatorias necesarias en 68 jurisdicciones y que el litigio antimonopolio es el principal obstáculo que queda para cerrar la operación.

Los estados rechazan el pedido

Los fiscales generales de los 12 estados sostienen que la adquisición reduciría la competencia en sectores como el cine, la exhibición de películas y la televisión, mientras que el WGA advierte sobre un posible impacto negativo en los puestos de trabajo de los guionistas.

El fiscal general de California, Rob Bonta, rechazó el pedido de Paramount y acusó a la compañía de intentar trasladar a los demandantes el costo de una cláusula que aceptó voluntariamente al firmar el acuerdo.

Paramount, en cambio, sostiene que la demanda carece de fundamento y defiende la operación como una transacción que aumentaría su capacidad para competir con los grandes grupos de entretenimiento.

El juicio está previsto para marzo de 2027, por lo que la batalla por la fianza podría convertirse en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la compañía y los estados antes de que se discuta el fondo de la fusión.