Revés para la Administración Trump: un juez desestima la demanda contra Harvard por tolerar el antisemitismo

Simpatizantes de Palestina protestan a las puertas de la Universidad de Harvard. Marzo de 2024 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 13 de agosto, 2026

Una corte federal desestimó una demanda interpuesta por la Administración Trump contra la Universidad de Harvard por presuntamente permitir el antisemitismo en su campus, alegando que no se logró demostrar que el centro educativo infringiese una disposición de la ley de derechos civiles.

La demanda, presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) en marzo, señalaba que la Universidad de Harvard incurrió en delitos de "discriminación por motivos de raza" al tolerar "turbas antisemitas de estudiantes, profesores y visitantes que supuestamente expresaban su oposición a Israel agrediendo, acosando e intimidando a estudiantes judíos e israelíes".

Este jueves, el juez de distrito Richard G. Stearns, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, emitió un fallo con el que consideró que la Administración Trump no había logrado demostrar que la Universidad de Harvard hubiera violado una disposición de la ley que prohíbe la discriminación por motivos de raza, nacionalidad y otras características protegidas.

El DOJ detalló en su demanda que las protestas —en ocasiones, violentas— producidas en diferentes universidades del país, incluyendo Harvard, debido a la respuesta de Israel por la masacre del 7 de Octubre cometida por el grupo terrorista Hamás fueron autorizadas por el centro, que hizo "la vista gorda" ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes.

Tras interponer la demanda, el juez Stearns atendió una solicitud de Harvard para desestimar la demanda, resolviendo este jueves con que los actos detallados por la Administración Trump eran "demasiado aislados y episódicos" como para demostrar que la universidad había violado la ley.