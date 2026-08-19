Más de medio siglo detrás de la batería: murió Frank Beard, el hombre que ayudó a construir el sonido de ZZ Top

Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2026

Frank Beard, baterista de ZZ Top durante más de medio siglo, murió este lunes a los 77 años en su rancho de Richmond, Texas, mientras recibía cuidados paliativos. Su fallecimiento fue anunciado en un comunicado publicado en el sitio web de la banda, que no especificó la causa de muerte.

Beard, recordó The New York Times, fue una pieza fundamental del sonido de ZZ Top, el trío texano que alcanzó el éxito internacional con una combinación de boogie, rock sureño y blues. Su compañero de banda, Billy Gibbons, lamentó su muerte y destacó que su característico ritmo fue fundamental para mantener a ZZ Top en lo más alto.

“Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador”, escribió Gibbons en Facebook, en referencia a Elwood Francis, bajista de ZZ Top desde 2021. “Y el mundo perdió a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico ritmo fue clave para mantener a ZZ en lo más alto”.

La muerte de Beard se produce después de que ZZ Top cancelara abruptamente una presentación prevista para el 5 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Rolling Stone informó la semana pasada, citando a un representante de la banda, que unos problemas de salud no especificados relacionados con Beard habían provocado la cancelación.

Gibbons señaló que la banda continuará con su gira con un baterista sustituto, después de cancelar también presentaciones previstas en Sandy, Utah, y Colorado Springs.