Alina Habba descarta ser la próxima secretaria de Prensa de la Casa Blanca: "Fake news"

Publicado por Alejandro Baños 20 de agosto, 2026

Alina Habba, una de las personas que figuraban en la lista de posibles sustitutos de Karoline Leavitt, descartó que su nombre esté entre los candidatos para ser el próximo secretario de Prensa de la Casa Blanca.

Hace unos días, Leavitt anunció que dejará su puesto, motivada por el argumento de pasar más tiempo con su familia. La todavía portavoz de la Administración Trump fue madre por segunda vez el 1 de mayo. Durante su ausencia, diferentes funcionarios asumieron sus funciones, como el secretario de Estado, Marco Rubio, o el vicepresidente JD Vance.

Mediante una publicación en su perfil de X, Habba apuntó a que todos los rumores que circulan sobre su posibilidad de suceder a Leavitt son "fake news".

"Me halaga que me den como favorito en Kalshi, pero no estoy en la carrera por ningún puesto. Sin embargo, si me ofrecen uno nuevo, me encantaría que alguna de esas fuentes anónimas me lo hiciera saber primero. Las noticias falsas siguen siendo las campeonas invictas, bueno, hasta que me enfrente a ellas", escribió Habba, quien ejerce como asesora del presidente Donald Trump.

Una vez su nombre aparentemente eliminado de la ecuación, queda saber quién recogerá el testigo de Leavitt. Según el mercado de predicciones Kalshi, al que hacía referencia Habba en su publicación, personalidades como Scott Jennings, Matthew Boyle, Spencer Pratt, Roma Daravi, Anna Kelly o, incluso, Kari Lake suenan con fuerza para convertirse en el próximo secretario de Prensa de la Casa Blanca.