ANÁLISIS
Texas: el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth instalará estaciones de lavado de pies islámicas en los baños
En proyecto de $300.000, financiado con fondos privados, ha desatado una fuerte polémica entre quienes lo ven como una simple medida de seguridad y quienes denuncian la creciente acomodación del islam en espacios públicos de Texas.
El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) instalará estaciones de abluciones islámicas, conocidas como wudu, en los baños de la Terminal D. El proyecto, registrado el 31 de julio ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas, tiene un coste estimado de $300.000 y se financiará íntegramente con fondos privados. Se espera que las obras finalicen antes de fin de año.
Según los documentos oficiales, se añadirá una estación de abluciones en el baño de hombres y otra en el de mujeres de la planta de la sala de embarque de la Terminal D. Según reportó Fox News, el objetivo declarado es evitar que los viajeros laven sus pies en los lavabos convencionales, una práctica que genera suelos resbaladizos y deteriora los mostradores de los lavabos.
Sociedad
El islam en Texas: la Media Luna se abre paso en el estado de la Estrella Solitaria
Carlos Dominguez
La polémica estalla en redes
La noticia ha generado un fuerte rechazo en redes sociales entre sectores conservadores, que denuncian que se está normalizando la acomodación de costumbres islámicas en espacios públicos estadounidenses.
La periodista Natalie Winters fue una de las primeras en difundir la noticia. "El aeropuerto de Dallas está instalando ahora estaciones islámicas dedicadas de lavado de pies wudu dentro de los baños", escribió en X.
El comentarista conservador Eric Daugherty reaccionó con dureza a la noticia. "¿Qué demonios? Están instalando estaciones islámicas de lavado de pies en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth", escribió en X. "La islamización de Texas es real y es aterradora. Hay que detenerla de raíz. Esta ideología no es compatible con la civilización occidental y no debería ser fomentada".
El psicólogo evolutivo y comentarista Gad Saad también se hizo eco de la polémica. Tras la publicación de Natalie Winters sobre la instalación de las estaciones wudu en el aeropuerto de Dallas, Saad escribió en X: "Se lo advertí…".
No todos los conservadores ven una amenaza
Según informó Fox News, el activista conservador Ryan Fournier pidió serenidad ante la polémica. "La gente está histérica con las estaciones de lavado de pies en DFW, pero miremos los hechos reales antes de sacar conclusiones. Esto no va de imponer una ideología: es gestión básica de un aeropuerto", escribió en redes sociales.
Fournier explicó que lavarse los pies en los lavabos convencionales deja los suelos empapados y resbaladizos, y que las bacinas wudu mantienen los baños secos y seguros. También recordó que aeropuertos como el de Chicago O’Hare o el de Indianápolis llevan años con instalaciones similares.
"Se trata simplemente de mantener los baños limpios y evitar que la gente se resbale en los azulejos mojados. Así de simple", concluyó.
Cifras demográficas: un crecimiento real, pero con matices
La resolución concurrente HCR 18, presentada en 2025 por el representante demócrata Suleman Lalani en la 89ª Legislatura de Texas, eleva la estimación a aproximadamente 500.000 personas, lo que situaría a Texas como el estado con la quinta población musulmana más grande del país y la mayor del sur de EEUU. En cualquier caso, la comunidad representa en torno al 1 % de la población total del estado de la Estrella Solitaria.
Según proyecciones del Pew Research Center, la población musulmana en EEUU crece a un ritmo acelerado y se espera que se más que duplique, pasando de 3,45 millones en 2017 a 8,1 millones en 2050. Este crecimiento, impulsado principalmente por la natalidad y la inmigración, llevaría a los musulmanes a convertirse en el segundo grupo religioso más grande del país, superando a los judíos, en las próximas dos décadas.