Texas: el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth instalará estaciones de lavado de pies islámicas en los baños

Publicado por Carlos Dominguez 13 de agosto, 2026

El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) instalará estaciones de abluciones islámicas, conocidas como wudu, en los baños de la Terminal D. El proyecto, registrado el 31 de julio ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas, tiene un coste estimado de $300.000 y se financiará íntegramente con fondos privados. Se espera que las obras finalicen antes de fin de año.

Según los documentos oficiales, se añadirá una estación de abluciones en el baño de hombres y otra en el de mujeres de la planta de la sala de embarque de la Terminal D. Según reportó Fox News, el objetivo declarado es evitar que los viajeros laven sus pies en los lavabos convencionales, una práctica que genera suelos resbaladizos y deteriora los mostradores de los lavabos.

La polémica estalla en redes

La noticia ha generado un fuerte rechazo en redes sociales entre sectores conservadores, que denuncian que se está normalizando la acomodación de costumbres islámicas en espacios públicos estadounidenses.

La periodista Natalie Winters fue una de las primeras en difundir la noticia. "El aeropuerto de Dallas está instalando ahora estaciones islámicas dedicadas de lavado de pies wudu dentro de los baños", escribió en X.

El comentarista conservador Eric Daugherty reaccionó con dureza a la noticia. "¿Qué demonios? Están instalando estaciones islámicas de lavado de pies en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth", escribió en X. "La islamización de Texas es real y es aterradora. Hay que detenerla de raíz. Esta ideología no es compatible con la civilización occidental y no debería ser fomentada".

El psicólogo evolutivo y comentarista Gad Saad también se hizo eco de la polémica. Tras la publicación de Natalie Winters sobre la instalación de las estaciones wudu en el aeropuerto de Dallas, Saad escribió en X: "Se lo advertí…".

No todos los conservadores ven una amenaza

Según informó Fox News, el activista conservador Ryan Fournier pidió serenidad ante la polémica. "La gente está histérica con las estaciones de lavado de pies en DFW, pero miremos los hechos reales antes de sacar conclusiones. Esto no va de imponer una ideología: es gestión básica de un aeropuerto", escribió en redes sociales.

Fournier explicó que lavarse los pies en los lavabos convencionales deja los suelos empapados y resbaladizos, y que las bacinas wudu mantienen los baños secos y seguros. También recordó que aeropuertos como el de Chicago O’Hare o el de Indianápolis llevan años con instalaciones similares.

"Se trata simplemente de mantener los baños limpios y evitar que la gente se resbale en los azulejos mojados. Así de simple", concluyó.