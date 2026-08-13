Ejecutados dos presos condenados por asesinato en Oklahoma y Tennessee

Publicado por Alejandro Baños 13 de agosto, 2026

Dos presos condenados por asesinato fueron ejecutados mediante inyección letal en Oklahoma y Tennessee este jueves, mismo día al que se someterá a la misma pena a otro hombre condenado por violación y asesinato de una menor en Alabama.

Según informó AFP, Anthony Hines, un hombre de 66 años, fue ejecutado en una prisión de máxima seguridad ubicada en Nashville (Tennessee). Hines fue condenado por el asesinato de Catherine Jenkins, que en aquel momento tenía 54 años, en 1985.

Por otra parte, Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, fue ejecutado mediante inyección letal en una penitenciaría estatal situada en la localidad de McAlester (Oklahoma). Asesinó en 2003 a la entonces su pareja, Olimpia Fisher.

Además, este jueves también estaba prevista la ejecución de Jeremy Williams, de 42 años, en Alabama. Fue condenado por violar y matar a una niña de cinco años en 2021.

Este año se han producido 21 ejecuciones hasta la fecha en el país: 12 en Florida, cuatro en Texas, tres en Oklahoma, una en Arizona y una en Tennessee.