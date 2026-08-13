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Texas: Paxton blinda la vida del bebé Gabriel frente a la presión para abortarlo

El fiscal general de Texas ordenó brindar atención médica a Gabriel, un bebé con una cardiopatía grave que nacerá por maternidad subrogada. Sus futuros padres presuntamente exigieron a la gestante que abortase.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, hablando en el CPAC. Marzo de 2026

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, hablando en el CPAC. Marzo de 2026AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, logró proteger la vida de Gabriel, un bebé que está a punto de nacer mediante gestación subrogada y que padece una enfermedad cardiaca que requiere de intervención quirúrgica nada más nazca.

Los futuros padres supuestamente exigieron a la gestante que abortase cuando se le diagnosticó a Gabriel síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una cardiopatía congénita grave que obstaculiza el correcto bombeo de sangre al cuerpo desde el corazón.

A través de un comunicado, la oficina del fiscal general de Texas informó de que consiguió una orden judicial para proporcionar "atención médica vital a Gabriel" nada más nazca, prohibiendo que "se retenga u obstaculice el tratamiento necesario, así como que se retire, se dé de alta o se traslade al niño mientras el tribunal considera el caso".

El Centro Médico UT Southwestern y el Centro Médico Infantil de Dallas, lugares donde se atenderá a Gabriel, ya están informados de la resolución.

"Mi oficina utilizó todos los recursos a su alcance para proteger la vida, y no cejaremos en nuestro empeño de velar por el bienestar del bebé Gabriel. Todos los niños de nuestro estado merecen ser cuidados y protegidos, y eso es precisamente por lo que lucharé", dijo el fiscal general Paxton.

Cuando a Gabriel se le diagnosticó esta enfermedad, los futuros padres, residentes en California, presuntamente obligaron a la gestante a abortar. Esta se negó y decidió viajar a Texas en busca de la protección que necesitaba para no someterse a la decisión de los padres y que el bebé pudiese nacer y ser intervenido de su cardiopatía.

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