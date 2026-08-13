Texas: Paxton blinda la vida del bebé Gabriel frente a la presión para abortarlo

Publicado por Alejandro Baños 13 de agosto, 2026

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, logró proteger la vida de Gabriel, un bebé que está a punto de nacer mediante gestación subrogada y que padece una enfermedad cardiaca que requiere de intervención quirúrgica nada más nazca.

Los futuros padres supuestamente exigieron a la gestante que abortase cuando se le diagnosticó a Gabriel síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una cardiopatía congénita grave que obstaculiza el correcto bombeo de sangre al cuerpo desde el corazón.

A través de un comunicado, la oficina del fiscal general de Texas informó de que consiguió una orden judicial para proporcionar "atención médica vital a Gabriel" nada más nazca, prohibiendo que "se retenga u obstaculice el tratamiento necesario, así como que se retire, se dé de alta o se traslade al niño mientras el tribunal considera el caso".

El Centro Médico UT Southwestern y el Centro Médico Infantil de Dallas, lugares donde se atenderá a Gabriel, ya están informados de la resolución.

"Mi oficina utilizó todos los recursos a su alcance para proteger la vida, y no cejaremos en nuestro empeño de velar por el bienestar del bebé Gabriel. Todos los niños de nuestro estado merecen ser cuidados y protegidos, y eso es precisamente por lo que lucharé", dijo el fiscal general Paxton.

Cuando a Gabriel se le diagnosticó esta enfermedad, los futuros padres, residentes en California, presuntamente obligaron a la gestante a abortar. Esta se negó y decidió viajar a Texas en busca de la protección que necesitaba para no someterse a la decisión de los padres y que el bebé pudiese nacer y ser intervenido de su cardiopatía.