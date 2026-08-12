Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pasean de la mano. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 12 de agosto, 2026

Tras casi una década de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dieron el "sí, quiero". El futbolista portugués y su ahora esposa contrajeron matrimonio en una ceremonia que se celebró con total secretismo en Portugal.

Ambos publicaron una imagen en su perfil de Instagram en la que se ven sus manos entrelazadas con las alianzas visibles.

Concretamente, el casamiento se hizo mediante una ceremonia civil celebrada en la localidad de Cascais, muy cerca de Lisboa, según informó Brunswick Group, agencia que representa a Cristiano Ronaldo, a AFP.

"La ceremonia fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos", indicó Brunswick Group, agregando que el futbolista no ofrecerá más detalles.

Los rumores sobre la boda de Ronaldo y Rodríguez se dispararon en los últimos días, desatando una oleada de especulaciones en torno al lugar de la ceremonia, los invitados que asistirían y otros detalles.