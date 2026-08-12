Rod Stewart anula conciertos en EEUU y México por una operación de corazón

Publicado por Israel Duro 12 de agosto, 2026

El cantante británico Rod Stewart, de 81 años, anuló varios conciertos de su gira por Norteamérica por una operación de corazón que lo mantendrá al menos cuatro semanas alejado de los escenarios.

El autor de Maggie May o Da ya think I'm sexy? estaba inmerso en la parte final de su gira por Estados Unidos y México, donde tiene programadas tres actuaciones de aquí a cuatro semanas.

Stewart se ha sometido "con éxito a una intervención rutinaria consistente en la implantación de un stent coronario", anuncia un mensaje publicado en su Instagram en la noche del martes. "Por consejo de sus médicos, se tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse", apunta.

"Desafortunadamente, esto significa que no será capaz de continuar con su gira actual", agrega el texto.

Aunque el mensaje no detalla los conciertos afectados, en las próximas semanas Stewart tenía varias actuaciones previstas en Estados Unidos, incluidas seis fechas en Las Vegas.

Precedente de cancelaciones en mayo y junio por salud

Justo después del plazo de cuatro semanas, el cantante viajaba a México para tres conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

El cantante de voz ronca y melena rubia ya tuvo que cancelar varias fechas en Estados Unidos por motivos de salud en mayo y junio. En aquel momento, mencionó que padecía sinusitis y laringitis.

En junio, tuvo que recibir oxígeno durante un concierto en Utah y confesó al público que estuvo a punto de desmayarse, según varios medios.

Aunque en 2024 volvió a sacar un álbum, Swing Fever", Rod Stewart vivió su apogeo en los años 1970 y 1980 con éxitos como Maggie May, Sailing, Baby Jane o el pegadizo Da ya think I'm sexy?