Los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

Fotografía facilitada por un miembro de la tripulación de Artemis II y proporcionada por la NASA AFP/ NASA

Publicado por Williams Perdomo 6 de abril, 2026

Los cuatro astronautas que se embarcaron en el sobrevuelo lunar de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos que han viajado más lejos del planeta, al comenzar a documentar áreas de la Luna nunca antes vistas a simple vista.

El equipo de Artemis II batió el récord establecido por la misión Apolo 13 de la década de 1970, y se espera que lo superen por 4.105 millas (6.606 kilómetros) cuando alcancen la distancia máxima prevista de este viaje desde la Tierra, 252.760 millas (406.778 kilómetros), más tarde hoy.

"Hoy, por el bien de toda la humanidad, están superando esa frontera", dijo Jenni Gibbons en el centro de control de la misión en Houston.

Fue uno de los logros más notables del viaje hasta el momento.

El astronauta Jeremy Hansen afirmó que el momento era propicio "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no perdure".

La tripulación propuso designar dos cráteres que hasta entonces no tenían nombre: uno en honor al apodo que le habían puesto a su nave espacial, "Integridad".

Ofrecieron un segundo nombre, "Carroll", para otro cráter, solicitando que se le diera el nombre de la difunta esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman, quien falleció de cáncer.

"Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll".

Los astronautas se abrazaron y el centro de control de la misión en Houston guardó un minuto de silencio.

"Integridad y el cráter Carroll, alto y claro. Gracias", dijo Gibbons.

Comienzan las observaciones lunares

Los miembros de la tripulación comienzan ahora formalmente su período de observación lunar, en el que dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar.

La cápsula Orión orbita la Luna antes de dar media vuelta y regresar a la Tierra en una trayectoria denominada "de retorno libre", un viaje de ida y vuelta que durará aproximadamente cuatro días.

Los astronautas recibieron palabras de aliento del fallecido Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13 y grabó el mensaje poco antes de su muerte.

"Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de las vistas", les dijo Lovell a los astronautas del programa Artemis.

Al sobrevolar la cara oculta de la Luna, la tripulación contemplará un territorio lunar hasta ahora oculto: la esfera que se alza imponente a través de las ventanas de su cápsula.

Para realzar el carácter histórico de la misión liderada por Reid Wiseman, la tripulación del Artemis II incluye varias primicias.

Victor Glover será la primera persona de color en orbitar la Luna, Christina Koch será la primera mujer y el canadiense Jeremy Hansen el primer no estadounidense.

Durante el sobrevuelo, habrá un periodo de unos 40 minutos en el que se interrumpirá toda comunicación con Artemis II, mientras los astronautas pasan por detrás de la Luna.

"Será emocionante, ya sabes, de una forma un poco aterradora, cuando vayan detrás de la Luna", dijo a la AFP Derek Buzasi, profesor de astronomía y astrofísica de la Universidad de Chicago.