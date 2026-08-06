Florida reactiva la ley que prohíbe a los menores asistir a determinados espectáculos de transformismo

Vista general de un artista drag con un traje verde sobre el escenario (Archivo) Hans Lucas vía AFP

Publicado por Just The News 6 de agosto, 2026

Un tribunal federal de apelación dictaminó el martes, por 8 votos contra 5, que Florida puede aplicar su Ley de Protección de la Infancia de 2023, que prohíbe a los menores asistir a determinadas actuaciones en directo de carácter sexualmente explícito, incluidos algunos espectáculos de drag queens.

La sentencia dictada por el pleno del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, anula la medida cautelar estatal dictada por un tribunal de distrito que había bloqueado la aplicación de la ley.

La impugnación fue presentada por HM Florida-ORL, LLC, empresa que gestiona el restaurante Hamburger Mary's de Orlando. El restaurante argumentó que sus espectáculos de transformismo aptos para toda la familia podrían verse afectados por la ley y que se vería obligado a prohibir la asistencia de menores.

La Ley de Protección de la Infancia tipifica como delito menor el hecho de admitir a sabiendas a un menor en un "espectáculo en directo para adultos".

La ley define dicho espectáculo como aquel que muestre desnudez, conducta sexual, excitación sexual, actividades sexuales específicas, conducta lasciva o la exhibición lasciva de genitales o pechos protésicos o de imitación, y que, en su conjunto, carezca de un valor literario, artístico, político o científico significativo para la edad del menor presente.

En nombre de la mayoría, el juez Andrew Brasher concluyó que Hamburger Mary's no había demostrado una probabilidad sustancial de éxito en sus alegaciones de que la ley es inconstitucionalmente imprecisa o excesivamente amplia.

El tribunal sostuvo que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo de Florida que define el término "lascivo" ofrece orientación suficiente para cumplir con la Constitución y que el criterio específico de edad de la ley no la convierte en inadmisiblemente imprecisa.

El tribunal también sostuvo que el tribunal de distrito carecía de competencia para dictar una orden judicial general que impidiera la aplicación de la ley contra terceros en todo el estado.

"No cuestionaremos la decisión de la Asamblea Legislativa de Florida de regular la obscenidad", escribió el juez Brasher. "Impedir que los menores asistan a espectáculos en directo para adultos que sean obscenos para ellos guarda una relación racional con el interés de Florida en salvaguardar el bienestar de los menores".

Cinco jueces expresaron su desacuerdo. La jueza Robin Rosenbaum, junto con cuatro colegas, argumentó que la ley tenía por objeto regular los espectáculos de drag y sigue siendo inconstitucionalmente imprecisa, lo que genera un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión protegida.

La sentencia permite a Florida aplicar la Ley de Protección de la Infancia mientras el litigio subyacente sigue su curso en el tribunal de distrito. También anula una decisión de 2025 de un tribunal compuesto por tres jueces que había permitido que se mantuviera la medida cautelar.

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