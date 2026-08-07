El sospechoso de provocar el incendio forestal de Spokane admite haber causado el fuego que obligó a evacuar a 65.000 personas y destruyó 800 edificios

Publicado por Carlos Dominguez 7 de agosto, 2026

El hombre acusado de iniciar el incendio forestal más destructivo registrado recientemente en el noroeste de Estados Unidos reconoció ante los investigadores que preparó sus acciones con detenimiento durante aproximadamente dos semanas.

Aaron Farinacci, de 37 años, fue detenido el martes en las cercanías de Spokane, en el estado de Washington, donde el fin de semana se desataron tres incendios de gran intensidad.

Según informó AFP, Farinacci, quien compareció el jueves ante un tribunal con la cabeza rapada, bigote y uniforme amarillo de preso, enfrentó una elevación de su fianza de uno a $2 millones. Según los registros judiciales, el acusado cumplió casi una década de prisión por el homicidio de su padre y recuperó la libertad en 2020.

Confesó su fascinación por el fuego

Las autoridades lo señalan como el presunto responsable del llamado Old Trails Fire, el más devastador de los tres focos. Impulsadas por fuertes vientos, las llamas arrasaron barrios enteros de Spokane y provocaron la evacuación de unas 65.000 personas, además de la destrucción de alrededor de 800 edificios.

En el interrogatorio policial, Farinacci confesó su fascinación por el fuego y declaró que "las cosas que pasan por las llamas experimentan una especie de renacimiento”. Explicó que eligió el sábado para iniciar el incendio porque sabía que habría viento, con ráfagas de hasta 49,7 millas por hora (80 km/h), y que las condiciones meteorológicas resultaban “ideales” para propagar las llamas. Añadió, no obstante, que no anticipó que el fuego alcanzaría una magnitud tan grande.

El documento judicial indica además que el acusado habría causado 25 incendios en las inmediaciones de su residencia desde el 4 de julio de 2025. Su defensa solicitó a las autoridades una evaluación de su salud mental.

Algunos avances, pero el clima amenaza este fin de semana

Los bomberos han logrado avances parciales en las últimas 48 horas en el control de los incendios que rodean Spokane, ciudad de unos 230.000 habitantes situada a cuatro horas de Seattle. Hasta el momento no se han registrado muertes vinculadas a los fuegos. Sin embargo, las autoridades advierten sobre un posible empeoramiento de las condiciones este fin de semana, con el aumento previsto de las temperaturas y de la intensidad de los vientos.

La investigación continúa abierta mientras los equipos de emergencia trabajan para contener los focos restantes y evitar que se reaviven.