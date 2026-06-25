La Casa Blanca activa una operación de emergencia para Venezuela y moviliza US$150 millones en ayuda tras los terremotos

Publicado por Joaquín Núñez 25 de junio, 2026

La Administración Trump anunció una amplia respuesta humanitaria para asistir a Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país sudamericano en la tarde del miércoles. En concreto, se creó un grupo de trabajo coordinado por el Departamento de Estado para supervisar y coordinar el envío de asistencia de emergencia, incluyendo equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y ayuda humanitaria para las zonas afectadas.

La ayuda estadounidense llega después de que Venezuela fuera sacudida por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, con epicentro en el norte del país. Los sismos provocaron el colapso de edificios, daños generalizados en infraestructura y cortes en los servicios básicos en varias ciudades, entre ellas Caracas y La Guaira, además de dejar cientos de muertos y miles de damnificados.

A través de un comunicado, la agencia que dirige Marco Rubio informó el despliegue de un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés). El mismo incluye dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbanos, enfocados en localizar y llegar hasta los sobrevivientes.

Además de las operaciones inmediatas de búsqueda y rescate, apoyo aéreo y coordinación logística, la Administración Trump anunció una asistencia de 150 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela. Del total, 50 millones serán canalizados mediante nuevas asignaciones bilaterales a organizaciones humanitarias que ya operan sobre el terreno, entre ellas World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Los 100 millones de dólares restantes serán destinados al fondo común para Venezuela administrado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con el objetivo de financiar operaciones de asistencia de gran escala en las regiones afectadas por los terremotos.

Por su parte, el Grupo de Trabajo para la Respuesta a los Terremotos de Venezuela tendrá la misión de "coordinar la asistencia con socios de los sectores público y privado, evaluar las necesidades sobre el terreno y brindar asistencia a los estadounidenses que puedan verse afectados".

En adición, la misiva aclaró que el Departamento de Estado trabajará en coordinación con el Departamento de Guerra para "asegurar la logística, aprovechar los recursos militares ya desplegados en la región y desplegar personal en primera línea para maximizar la velocidad y la eficacia de la respuesta".

La asistencia representa una de las mayores operaciones humanitarias impulsadas por Washington en América Latina durante el segundo mandato de Trump y llega en un contexto de creciente cooperación entre ambos países, la cual comenzó tras la captura del dictador Nicolás Maduro, quien sigue detenido en Nueva York.