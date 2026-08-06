Leagues Cup: Messi vuelve a sonreír la noche en que la MLS aplastó a la Liga Azteca

Publicado por Israel Duro 6 de agosto, 2026

Messi volvió a sonreir tras la derrota mundialista ante España. El astro argentino anotó dos goles y fue clave en la victoria del Inter Miami en su debut en la Leagues Cup ante el Atlético San Luis. Con su actuación, el mediapunta se sitúa como líder en la clasificación de máximos goleadores del torneo, en una buena jornada para los equipos de la MLS, que sumaron cuatro victorias, por dos de la Liga Azteca. Después de dos días de competencia, la MLS tiene siete victorias por cinco de la Liga MX.

"Fue un partido extenuante, pero nosotros tenemos un potencial ofensivo importantísimo, nuestro juego se basa en eso y corremos los riesgos de estar expuestos", dijo Guillermo Hoyos, director técnico del club estadounidense.

Messi llegó a 14 goles en una docena de partidos de la Leagues Cup y desplazó momentáneamente al segundo puesto a Denis Bouanga, el delantero gabonés de Los Ángeles FC que tenía 13 anotaciones hasta ese momento. Más tarde, Bouanga también llegó a 14 goles, con el que marcó en el 1-1 ante el Guadalajara (LAFC ganó 5-4 en penales).

La victoria de las Garzas también fue posible gracias a tres asistencias del lateral izquierdo Allen Noah y al pleno dominio del mediocampo del brasileño Casemiro. Allen, quien vive su quinta temporada con el Inter Miami, dio dos pases para gol adicionales. Al 26', el venezolano Telasco Segovia anotó el 2-1 y Messi definió el 3-1 en el 44'.

Griezmann continúa su idilio con el gol

También brilló la última gran estrella fichada por la MLS. El francés Antoine Griezmann volvió a marcar con el Orlando City y encaminó la victoria 2-1 sobre Monterrey este miércoles. A sus 35 años, Griezmann hizo gol en su debut en la MLS ante el San José Earthaquakes, y este miércoles en su primer partido de Leagues Cup también se estrenó anotando.

El exdelantero del Atlético de Madrid y Barcelona hizo el 1-0 al minuto 27 al estirar la pierna izquierda para anticiparse a la marca del defensa colombiano Stefan Medina. El trinitense Tyrese Spicer firmó el 2-0, de penal, al 60'.

Los Rayados del Monterrey dirigidos por el argentino Matías Almeyda se acercaron 2-1 al 90'+9 con un gol de su refuerzo belga Hugo Cuypers.

León y Toluca salvan la honra mexicana

Los clubes de la MLS dieron otro golpe de autoridad con el triunfo del FC Dallas por 2-0 sobre el Querétaro en el estadio Mansfield. El equipo texano ganó con goles del colombiano Santiago Moreno (47') y del uruguayo Joaquín Valiente (81').

México reaccionó ante el dominio estadounidense en el estadio Geodis Park, en Nashville, donde el León venció 1-0 al Nashville SC con un gol del colombiano Daniel Arcila (79').

Más tarde, en el primer partido de la Leagues Cup jugado en México, el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed arrolló 3-0 al Seattle Sounders del legendario entrenador Brian Schmetzer en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.

El Turco Mohamed ha pugnado por que el torneo también se juegue en territorio mexicano para contrarrestar la desventaja que tienen los clubes aztecas de ser visitantes en los estadios estadounidenses.

Los Diablos Rojos del Toluca lograron la victoria con goles de Jesús Gallardo (3'), el brasileño Helinho (64') y el uruguayo Federico Viñas (90'+3), recientemente fichado.

Los Ángeles doblega por penaltis al Guadalajara

En el estadio BMO, en Los Ángeles, se jugó el último partido del día. Tras empatar 1-1 en el tiempo regular, Los Ángeles FC se llevaron el punto adicional al vencer en penales 5-4 al Guadalajara.

El LAFC se puso en ventaja 1-0 con gol del gabonés Denis Bouanga (38'). Roberto Alvarado (42') hizo el 1-1 para las Chivas mexicanas.